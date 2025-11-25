Ο Όσκαρ Γκαρθία μίλησε για το Ολυμπιακός - Ρεάλ: «Μια νίκη του Ολυμπιακού σαν... τίτλος»

Ο Όσκαρ Γκαρθία πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού τον Ιανουάριο του 2018, και δεν μακροημέρευσε στους «ερυθρόλευκους» καθώς σε 13 παιχνίδια μέτρησε έξι νίκες, πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες.

Ο Ισπανός προπονητής, τότε, είχε δηλώσει ότι συμφώνησε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό ούτως ώστε να σχεδιαστεί με ηρεμία η επόμενη χρονιά, και συνέχισε την καριέρα του σε Θέλτα, Ρεμς, Λέουβεν και Τσίβας.

Λόγω του μεγάλου ματς της Τετάρτης (26/11 22:00) που οι Πειραιώτες θα υποδεχτούν τους Μαδριλένους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Γκαρθία κλήθηκε να μιλήσει στην «AS», για το μεγάλο αυτό ματς της πρώην ομάδας του με τους «μερένχες». Χαρακτηριστικά επισήμανε πως «Το Καραϊσκάκης είναι ο 12ος παίκτης. Οι οπαδοί είναι απίστευτα παθιασμένοι. Ζουν κάθε παιχνίδι», ενώ για την σημαντικότητα του αγώνα για τους «ερυθρόλευκους» δήλωσε πως «Μία νίκη επί της Ρεάλ θα ήταν σχεδόν σαν να κέρδιζαν τίτλο».

Η συνέντευξη του Όσκαρ Γκαρθία:

Τι είναι αυτό που θυμάστε περισσότερο από την παρουσία σας στον Ολυμπιακό και τι κάνει τον σύλλογο ξεχωριστό στην καθημερινότητά του;

«Τους αγώνες στο «Καραϊσκάκης». Ο κόσμος δημιουργεί τεράστια πίεση. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, από τις πιο δημοφιλείς. Κυρίως αυτό θυμάμαι: τα παιχνίδια που παίζαμε στην έδρα μας, η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, πραγματικά ξεχωριστή».



Πώς θα περιγράφατε την ποδοσφαιρική κουλτούρα του Ολυμπιακού και τη σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους της;

«Η κουλτούρα του είναι η νίκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ελλάδα. Εκεί μετράει μόνο η νίκη. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ή διαφορετική φιλοσοφία ως προς το προφίλ προπονητή ή το στυλ παιχνιδιού. Όχι. Είναι μια ομάδα συνηθισμένη να κερδίζει. Εκεί, μόνο η νίκη έχει αξία».

Τι διαφορές παρατηρήσατε ανάμεσα στο να προπονείτε στην Ελλάδα και σε άλλα πρωταθλήματα όπου εργαστήκατε;

«Κάθε χώρα είναι διαφορετική. Δεν είναι το ίδιο να προπονείς στην Αυστρία, στην Ελλάδα ή στην Αγγλία. Κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ο Ολυμπιακός είναι σύλλογος με μεγάλη παράδοση στο να έχει πολλούς ξένους παίκτες. Η πίεση είναι πολύ υψηλή, γιατί οι φίλαθλοι είναι θερμοί και ζουν κάθε παιχνίδι. Όπως είπα και πριν: όταν κερδίζεις όλα είναι υπέροχα, όταν χάνεις… όχι».

Τι ρόλο παίζει το «Καραϊσκάκης» στην απόδοση της ομάδας, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια;

«Είναι ο δωδέκατος παίκτης της, και το εννοώ κυριολεκτικά. Δεν έχει σημασία ο αντίπαλος. Αλλά τώρα, στο Champions League και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η ένταση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έχουν ήδη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League, και μία νίκη επί της Ρεάλ θα ήταν σχεδόν σαν να κέρδιζαν κι άλλο τίτλο».

Τι είδους παιχνίδι φαντάζεστε ότι θα επιχειρήσει να κάνει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ;

«Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ ίσως να είναι διαφορετικό από άλλους προπονητές. Δουλεύει χρόνια με αρκετούς παίκτες αυτής της ομάδας, τους γνωρίζει καλά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο ίδιος με αυτόν που είχαμε δει στην Ισπανία: θα προσπαθήσει να πιέσει ψηλά. Δεν μπορώ να φανταστώ ομάδα του να κλείνεται πίσω και να περιμένει μια αντεπίθεση. Θα είναι επιθετικός, τολμηρός, όπως πάντα ήταν».

Ο Όσκαρ Γκαρθία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη / Eurokinissi

Η περίοδος του Τσάβι δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί «κρίση», αλλά η κατάσταση στη Ρεάλ είναι έντονη. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση;

«Είναι δύσκολο να αξιολογείς οποιονδήποτε σύλλογο χωρίς να είσαι μέσα και χωρίς πλήρη ενημέρωση. Στη Ρεάλ, στη Μπαρτσελόνα ή σε κάθε μεγάλη ομάδα, αυτά τα σκαμπανεβάσματα είναι φυσιολογικά: πριν δύο-τρεις εβδομάδες, μετά το Κλάσικο, όλοι επαινούσαν ό,τι έκανε ο Τσάβι. Τώρα, επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά, αμφισβητείται. Πάντα αυτός που βρίσκεται σε αμφισβήτηση είναι ο προπονητής. Οι προπονητές των μεγάλων ομάδων πρέπει να το συνηθίζουν. Να συνεχίζουν με το πλάνο τους, και στο τέλος της σεζόν θα γίνει συνολική αξιολόγηση»..

Μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση με αυτούς τους παίκτες;

«Όπως είπα πριν, πριν από τρεις εβδομάδες όλα φαίνονταν θετικά. Είναι φυσιολογικό τέτοιοι σύλλογοι να δημιουργούν πολλές απόψεις. Οι περισσότερες φορές όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα. Μετά το Κλάσικο λέγαμε ότι όλοι είναι ενωμένοι. Ύστερα συνέβη το περιστατικό με τον Βινίσιους, ήρθαν αρνητικά αποτελέσματα και τώρα μοιάζει σαν ό,τι έγινε πριν να μην έχει αξία. Στον σύλλογο πρέπει να ξέρουν να το διαχειριστούν: υπάρχουν δύσκολες εβδομάδες όταν δεν κερδίζεις. Ούτε πριν ήταν «υπερομάδα» επειδή ο Τσάβι μόλις είχε αναλάβει, ούτε τώρα είναι καταστροφή. Η λύση βρίσκεται στην ισορροπία».

Είναι η Ρεάλ η πιο δύσκολη ομάδα για να προπονήσει κανείς; Λόγω πίεσης, φιλοδοξιών και απαιτήσεων;

«Όλες οι μεγάλες ομάδες είναι δύσκολες. Έχεις στη διάθεσή σου σπουδαίους παίκτες, ο καθένας με τον χαρακτήρα και το εγώ του. Τα τελευταία χρόνια ίσως έχει γίνει πιο δύσκολη η διαχείριση του ψυχολογικού και νοητικού κομματιού της ομάδας, της διαχείρισης προσωπικοτήτων, παρά τα τακτικά ζητήματα».

Το μεξικανικό ποδόσφαιρο έχει μια αντίφαση. Πολλά χρήματα, αλλά λίγες εξαγωγές παικτών σε υψηλό επίπεδο. Τι πιστεύετε ότι φταίει;

«Είναι ένα πρωτάθλημα όπου πληρώνονται πολύ υψηλοί μισθοί σε παίκτες οι οποίοι ίσως στην Ευρώπη να μην έπαιζαν σε κορυφαίες ομάδες. Αυτή είναι μια βασική αιτία. Πολλοί λένε ότι θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη, αλλά λίγοι θέλουν να εγκαταλείψουν τους μισθούς που έχουν εκεί. Επιπλέον, η Liga MX δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής εδώ – στην πραγματικότητα ούτε καν μεταδίδεται. Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την έλευση Μεξικανών παικτών στην Ευρώπη. Υπάρχουν παίκτες με το επίπεδο για να έρθουν, αλλά άλλοι όχι. Οι μισθοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο».

Το όνομά σας ακούστηκε συχνά τον τελευταίο μήνα για κάποιες ομάδες. Πόσο αληθές ήταν;

«Υπήρξαν ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον, αλλά βρίσκομαι σε μια φάση στην καριέρα μου όπου θέλω να είμαι πιο αναλυτικός. Θέλω να σκεφτώ πιο σωστά το επόμενο βήμα. Δεν θέλω να δεχτώ οποιαδήποτε πρόταση· θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος για το τι θέλω να κάνω, πού και πώς. Φυσικά, έχω τεράστια διάθεση να δουλέψω, νιώθω την ίδια δίψα με την πρώτη μέρα που αποφάσισα να γίνω προπονητής. Είναι δύσκολο να προβλέψω το επόμενο βήμα, αλλά είμαι σίγουρος πως δεν θα αργήσει να έρθει».