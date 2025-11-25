Οι πρώτες εικόνες από το ξενοδοχείο στο οποίο θα διαμείνει η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης (photos)

Ο Ολυμπιακός μετράει... αντίστροφα για την μεγάλη «μάχη» με την Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 26/11 22:00) για την League Phase του Champions League και το «Γ. Καραϊσκάκης» ετοιμάζεται να βάλει για ακόμη μία φορά τα «γιορτινά» του και να υποδεχθεί μερικούς από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης των πολλών προβλημάτων έρχεται στην Ελλάδα, με μια σειρά τριών αγώνων χωρίς νίκη, συγκεντρώνοντας δύο ισοπαλίες στη La Liga (Έλτσε και Ράγιο Βαγιεκάνο) και μια ήττα από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Οι «μερένχες» ξεκίνησαν το ταξίδι τους στις 14:30 για την Ελλάδα, με τις αρχές παράλληλα να ετοιμάζονται για την ασφαλή διαμονή και μετάβαση της αποστολής της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει η αποστολή στο Φάληρο. Με την άφιξη των Μαδριλένων στην πρωτεύουσα, ο Τσάμπι Αλόνσο και ένας παίκτης θα κατευθυνθούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, με την υπόλοιπη αποστολή να παραμένει στο ξενοδοχείο.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες από το ξενοδοχείο που θα καταλύσει η αποστολή της Ρεάλ

