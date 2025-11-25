Πανέτοιμος ο Ολυμπιακός για το ματς της χρονιάς - Οι «εκλεκτοί» του Μεντιλίμπαρ εν όψει Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών για το μεγάλο παιχνίδι.

Χωρίς απουσίες αναμένεται να παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και κατεβαίνουν στη σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στη «βασίλισσα» πλήρεις.

Με εξαίρεση τον Πασχαλάκη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού από τον νεαρό Νίκο Μπότη, οι Πειραιώτες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Στην αποστολή της ομάδας του Μεντιλίμπαρ επέστρεψε και ο Μπρούνο, ο οποίος είχε λείψει από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι