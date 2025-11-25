Αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ η Marca: «Ο Βάσκος που κατοικεί στον… Όλυμπο»

Το δημοσίευμα της Marca για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν μπορεί παρά να υπενθυμίζει στους φίλους του Ολυμπιακού το «λαχείο» που πιάσανε πριν περίπου δύο χρόνια όταν ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε τον πάγκο των Πειραιωτών.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως ο προπονητής του Ολυμπιακού βρήκε τον ιδανικό σταθμό στην Ελλάδα και κατάφερε να καθιερωθεί στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά τις επιτυχίες του τις δύο τελευταίες σεζόν.

Η ισπανική εφημερίδα θυμήθηκε την κατάκτηση του Conference League στην Αθήνα και το ντάμπλ της επόμενης χρονιάς, τονίζοντας πως ο «στρατηγός» έχει μετατρέψει τον Ολυμπιακό σε μία ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα και συνεχείς επιτυχίες. Παράλληλα, υπενθυμίζει τις δύο νίκες του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, επισημαίνοντας ότι λίγοι προπονητές έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο σε τέτοιο επίπεδο.

Στο εντυπωσιακό γραφικό που συνοδεύει το άρθρο, ο Μεντιλίμπαρ παρουσιάζεται σαν κυρίαρχη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εικόνα που όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, αντικατοπτρίζει την αναγνώριση που έχει κερδίσει με τη δουλεία του και τη συμπεριφορά του.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε η Marca:

«Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης μόνο δύο φορές στους 25 αγώνες στους οποίους έχουν συναντηθεί οι δρόμοι τους. Στην Αθήνα, θα είναι η πρώτη φορά που αυτή η αντιπαλότητα ξεδιπλώνεται στο Champions League.

Σε αυτή τη διοργάνωση, ο Βάσκος προπονητής επιδιώκει την πρώτη του νίκη μετά από δύο ήττες και δύο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό.

Στον Πειραιά, ο προπονητής από τη Θαλντιμπάρ έχει γίνει μια ιδιαίτρη φιγούρα. Το Conference League πριν από δύο χρόνια έκανε τον Ολυμπιακό την πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο.

Η ομάδα που είχε φτάσει πιο κοντά πριν, ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν φιναλίστ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1971 με τον Φέρεντς Πούσκας στο τιμόνι (ήττα με 2-0 από τον Άγιαξ στον τελικό του Γουέμπλεϊ).

Σε μια μακρά λίστα Ισπανών προπονητών (Μίτσελ, Βαλβέρδε, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, Κορμπεράν...), ο Μεντιλίμπαρ κλήθηκε από τον παντοδύναμο ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Φεβρουάριο του 2024. Κέρδισε το Conference την ίδια σεζόν και, την περασμένη σεζόν, κατέκτησε το εγχώριο νταμπλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει στην Αθήνα σε κακή φόρμα, μετά από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, με το προβάδισμά της από την Μπαρτσελόνα να έχει μειωθεί σε έναν βαθμό, και την ιστορία να λέει ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Αθήνα.

Και τις δύο φορές που ο Μεντιλίμπαρ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η ατμόσφαιρα στο Μπερναμπέου ήταν τεταμένη.

Η πρώτη ήταν στη Βαγιαδολίδ, τον Νοέμβριο του 2009 (1-0). Ήταν κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων του Σούστερ ως προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Η δεύτερο]η ήρθε τον ίδιο μήνα, στις 24, αλλά το 2018. Η Εϊμπάρ συνέτριψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ιπουρούα» (3-0).

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Μεντιλίμπαρ αναζητά μια νίκη που θα έχει παγκόσμια εμβέλεια. Ο Βάσκος τεχνικός, έχει την ομάδα του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και αήττητη εντός έδρας από τον Μάρτιο του 2024 (Ήττα με 1-3 από τον Παναθηναϊκό). Στα 64 του χρόνια, ο Μεντιλίμπαρ δηλώνει «ευτυχισμένος» στην Ελλάδα».