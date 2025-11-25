Μεντιλίμπαρ: «Η Ρεάλ έχει τους καλύτερους στον κόσμο - Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη «μάχη» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκαθάρισε πως η ομάδα του είναι σε καλή κατάσταση και θα προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά της. Αναφέρθηκε στη Ρεάλ λέγοντας πως δεν τον απασχολούν όσα γράφονται στα ΜΜΕ, ενώ θυμήθηκε πως και δύο φορές στο παρελθόν στο ισπανικό πρωτάθλημα έχει πανηγυρίσει νίκες απέναντι στη «Βασίλισσα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για τις απουσίες της Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι άλλο τι γράφεται στα ΜΜΕ και άλλο τι κάνουμε εμείς που είμαστε μέσα στην ομάδα. Η Ρεάλ έχει πολλούς τραυματίες, ωστόσο παραμένει μια εξαιρετική ομάδα. Ό,τι κερδίσουμε, πρέπει να το κερδίσουμε μόνοι μας και να μη βασιζόμαστε στις απουσίες της Ρεάλ».

Για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Αϊντχόφεν: «Νομίζω πως είμαστε καλά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και δείξαμε την ενέργειά μας απέναντι στην Αϊντχόφεν. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι για 90 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουμε. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι από την αρχή ως το τέλος, για να μην της δώσουμε καμία ευκαιρία να μας απειλήσει».

«Δεν ξέρω πώς θα στηθεί η Ρεάλ – ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πώς θα παίξει ο αντίπαλος. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι σε συγκεκριμένα σημεία∙ όποιος κάνει καλύτερα τη δουλειά του αύριο, αυτός θα έχει το προβάδισμα. Αν καταφέρουμε να σκοράρουμε, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Όμως στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, ούτε αυτός που σκοράρει πρώτος. Γι’ αυτό θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Για τη σημασία του αποτελέσματος: «Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ζωή ή θάνατος. Αν κερδίσουμε, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να προκριθούμε, αν όχι, θα έχουμε λιγότερες. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να είμαστε εμείς αυτοί που κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Αν κερδίσει αύριο η Ρεάλ, να το κάνει επειδή θα είναι καλύτερη – όχι επειδή θα της έχουμε δώσει εμείς την ευκαιρία μέσα από δικά μας λάθη».

Για τη γνώμη του για όσα είδαμε να συμβαίνουν ανάμεσα στον Τσάμπι Αλόνσο και τον Βινίσιους: «Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σε μια ομάδα είναι απολύτως φυσιολογικό. Ξέρουν μεταξύ τους πώς θα διαχειριστούν τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Η Ρεάλ είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, ο Τσάμπι είναι ένας κορυφαίος προπονητής και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του όπως την κάνει μέχρι σήμερα».

Για την κριτική προς τον Τσάμπι Αλόνσο και αν έχει κάποια συμβουλή: «Τον αμφισβητείτε εσείς ή αμφισβητείται γενικά; Αν ισχύει το πρώτο, δεν μπορώ να τον συμβουλεύσω κάπως».

Για την προσωπική του παράδοση κόντρα στη Ρεάλ και τα στοιχεία που θέλει να περάσει στην ομάδα του: «Έχω κερδίσει τη Ρεάλ πάνω από δύο φορές, όμως δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω χάσει από αυτήν. Συνήθως εκείνοι κερδίζουν τις περισσότερες φορές, έχουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Ελπίζουμε απλώς να μην κάνουν τη δουλειά τους τέλεια, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να διεκδικήσουμε κάτι καλό».

Για την πίεση που υπάρχει στη Ρεάλ και αν αυτό μπορεί να είναι σύμμαχος του Ολυμπιακού: «Νομίζω πως στη Ρεάλ συμβαίνει κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει και σε εμάς. Αν δεν πάνε καλά για 1-2 παιχνίδια, υπάρχει γκρίνια – όπως γίνεται και στον Ολυμπιακό. Όμως ξέρουν πολύ καλά πώς να διαχειριστούν την πίεση. Το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν είναι μπροστά, δεν το βλέπουν ως τόσο μεγάλο πρόβλημα, αφού βρίσκονται μέσα σε όλους τους στόχους τους. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς είναι να είμαστε καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και να ελπίζουμε πως η Ρεάλ δεν θα βρεθεί στο απόλυτο καλύτερό της επίπεδο αύριο».

Για την ποιότητα του Ολυμπιακού και αν πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα: «Η ιδέα του παιχνιδιού μου δεν έχει αλλάξει, ούτε όταν προπονούσα μικρότερες ομάδες. Αν έχω κερδίσει τη Ρεάλ κάποιες φορές, ο λόγος είναι ότι η Ρεάλ κερδίζει τα περισσότερα παιχνίδια που παίζει. Αυτό που έχει σημασία είναι να δείξουμε τη δική μας ποιότητα. Πρέπει να είμαστε πολύ καλοί αύριο, ώστε να είμαστε αυτοί που θα κερδίσουν το παιχνίδι».

Για τη σύγκριση της φετινής Ρεάλ με προηγούμενες χρονιές: «Δεν νομίζω πως έχει αλλάξει πάρα πολύ. Η Ρεάλ είναι μια κορυφαία ομάδα με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Η επιθυμία όλων να παίζουν δεν έχει σχέση με τη Ρεάλ – έτσι συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Οι αποστολές αλλάζουν, οι βασικοί αλλάζουν. Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν είχε πολύ χρόνο μπροστά του, όμως σε γενικές γραμμές το στυλ ανάμεσα στη Ρεάλ του Αντσελότι και τη Ρεάλ του Αλόνσο δεν έχει τεράστιες διαφορές».

Για το πώς περιμένει ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ: «Αφού η Ρεάλ έχει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, πρέπει να προσαρμοστούμε στο παιχνίδι της. Η ομάδα έπρεπε να αλλάξει κάποιες τοποθετήσεις της και εμείς θα είμαστε αυτοί που θα προσαρμοστούμε στον τρόπο που θα παίξει η Ρεάλ. Σίγουρα θα μας απειλήσουν, ειδικά αν αποφασίσουμε να πιέσουμε ψηλά. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε σκεφτεί ο Αλόνσο, με τη δική μας νοοτροπία, και να το εκτελέσουμε άψογα ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλό».

Για το ποια Ρεάλ τον “τρομάζει” περισσότερο – αυτή που έρχεται από νίκες ή από ήττες: «Οποιαδήποτε Ρεάλ με τρομάζει. Είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις∙ έχει παίκτες που μπορούν να σε βλάψουν ανά πάσα στιγμή. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να παίξουμε όπως θέλουμε να παίξουμε, και αν κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, το μόνο σίγουρο είναι ότι ακόμη και η Ρεάλ θα δυσκολευτεί απέναντί μας».

Για το πώς περιμένει να παρουσιαστεί η Ρεάλ αμυντικά: «Δεν έχει καμία σημασία ότι έχει τόσες απουσίες. Είναι παίκτες της Ρεάλ, άρα δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από οποιονδήποτε. Φανταζόμαστε ότι θα παίξει με τέσσερις ή πέντε αμυντικούς. Όμως εμάς δεν μας απασχολεί ποιοι θα παίξουν, γιατί όποιοι κι αν είναι, είναι οι καλύτεροι».

Για το αν αλλάζουν οι στόχοι του Ολυμπιακού τώρα που αγωνίζεται στο Champions League: «Για εμάς, το να παίζουμε στο Champions League είναι μια ευλογία. Δεν αλλάζει η προτεραιότητά μας – που είναι το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Είμαστε εδώ για να απολαύσουμε αυτά τα παιχνίδια και, όταν αγωνιζόμαστε, θέλουμε να δείχνουμε το καλύτερό μας πρόσωπο».

Ρέτσος:«Έχουμε δείξει ποιοι είμαστε - Μας το χρωστάει η τύχη»

Για το μέγεθος της Ρεάλ και εάν τους φοβίζει: «Προφανώς ξέρουμε με τι ομάδα έχουμε να κάνουμε, πόσο υψηλού επιπέδου είναι η Ρεάλ. Έχουμε δείξει το επίπεδό μας και θα επικεντρωθούμε στο τι κάνουμε εμείς. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είναι μία ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει σε μία στιγμή».

Για το πώς περιμένει το αυριανό παιχνίδι και εάν θα έχει ομοιότητες με αυτό κόντρα στην Μπαρτσελόνα: «Το ότι έτυχε να παίξουμε με τις δυο καλύτερες ισπανικές ομάδες είναι μεγάλη ευχαρίστηση για εμάς. Είναι κίνητρο, είναι πολύ μεγάλες ομάδες. Δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι σε κάποιον, αλλά θέλουμε να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο και να πάρουμε αποτέλεσμα, γιατί νιώθω ότι μας χρωστάει κάτι η τύχη και θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα πάρουμε τη νίκη».

Για τον τρόπο αντιμετώπισης του Εμπαπέ: «Πέραν του Εμπαμπέ υπάρχουν πόσοι ακόμα παίκτες στη Ρεάλ. Έχουμε να κάνουμε με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Όμως και εμείς έχουμε πολύ καλούς παίκτες ατομικά και το έχουμε δείξει. Θα έχουμε και τη βοήθεια του κόσμου, που ξέρουμε πόσο πολύ μας ενισχύει. Να το ευχαριστηθούμε και να δείξουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας».

Για το πόσο πιο σοφούς τους έχει κάνει το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Γενικά το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών και πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις. Να μας επηρεάζουν τα πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε εμείς και όχι όσα δεν μπορούμε, όπως είναι τα διαιτητικά λάθη. Εάν ακολουθήσουμε το πλάνο, όπως με την Μπαρτσελόνα, θα δείξουμε ωραία πράγματα».

Για το εάν τους έχει πεισμώσει ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα από την Μπαρτσελόνα: «Κάθε παιχνίδι μας δίνει κίνητρο. Περιμένουμε το αυριανό ματς και εμείς και ο κόσμος. Κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι και έχουμε αφήσει πίσω αυτό με την Μπαρτσελόνα».

Για τη βελτιωμένη εικόνα του Ολυμπιακού και εάν ο αγώνας με τη Ρεάλ θα αποτελέσει την αφετηρία για να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκρισης: «Νομίζω είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει, για να πάρουμε βαθμούς και να έχει σημασία. Κοιτάμε τον στόχο που είναι η είσοδος στην 24αδα. Θα είναι δύσκολο, αλλά όλο για κάποιον λόγο γίνονται. Τα αποτελέσματα που δεν κερδίσαμε στα προηγούμενα ματς θα μας ωφελήσουν στο μέλλον κάπου».