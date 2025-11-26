Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Το πλάνο του Τσάμπι Αλόνσο για την «μάχη» στο Καραϊσκάκη

Όλα τα φώτα στραμμένα στο «Καραϊσκάκης»! Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται για την 5η αγωνιστική του Champions League, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γνωρίζει το δύσκολο έργο που έχει απέναντι στη Ρεάλ, η οποία βέβαια έχει φτάσει στην Ελλάδα με αρκετές απουσίες για τη εν λόγω αναμέτρηση.

Η μεγαλύτερη απουσία είναι αυτή του τερματοφύλακα Τιμπό Κουρτουά ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ίωσης, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τους βασικούς αμυντικούς Έντερ Μιλιτάο και Ντιν Χούισεν. Ο Βραζιλιάνος υπέστη τραυματισμό στον προσαγωγό μυ κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική του ομάδα και ο Χούισεν παρέμεινε στη Μαδρίτη προληπτικά μετά από μυϊκή θλάση που υπέστη κατά τη διάρκεια του προκριματικού αγώνα της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Γεωργίας.

Από τη Ρεάλ έλειπαν ήδη οι Αντόνιο Ρούντιγκερ, Νταβίντ Αλάμπα και ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ λόγω μακροχρόνιων τραυματισμών, αφήνοντας τον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο με ελάχιστες επιλογές στην άμυνα. Συνολικά, ο τεχνικός της Ρεάλ έχει επτά απουσίες για το ματς με τον Ολυμπιακό. Και ο λόγος για τους Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Μασταντουόνο, Κουρτουά και Χούισεν.

Η πιθανή ενδεκάδα της Ρεάλ κόντρα στον Ολυμπιακό

Παρά τα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, ο Τσάμπι Αλόνσο θα παρατάξει την ομάδα του σε 4-3-3 με τον Λούνιν κάτω από τα γκολπόστ, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο φέτος στο Champions League ελέω απουσίας του Κουρτουά. Στο κέντρο της άμυνας θα βρίσκεται ο Ασένσιο, ο οποίος είναι ο μοναδικός «καθαρόαιμος» στόπερ που είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Ολυμπιακό και δίπλα του θα βρεθεί ο Καρέρας, κάτι που πρόδωσε και το… ακούσιο χαμόγελό του στη συνέντευξη Τύπου.

Στο αριστερό και δεξί άκρο της άμυνας θα βρίσκεται ο Φραν Γκαρθία με τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, αντίστοιχα, με τους Βαλβέρδε και Τσουαμενί στον άξονα, με τον Γάλλο χαφ να τίθεται ξανά στις υπηρεσίες του Τσάμπι Αλόνσο και να παίρνει και φανέλα βασικού. Στα «φτερά» της επίθεσης θα είναι οι Μπραχίμ και Βινίσιους και πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Κιλιάν Εμπαπέ, θα βρίσκεται ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Η πιθανή ενδεκάδα της Ρεάλ σύμφωνα με την «As» (4-3-3): Λούνιν – Καρρέρας, Ασένσιο, Βαλβέρδε, Μεντί – Τσουαμενί, Κόουτσου, Καμαβινγκά – Βινίσιους, Ροντρίγο, Μπραΐμ Ντίαθ.