Live η μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League

Η ώρα της σπουδαίας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε! Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη «βασίλισσα» στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, αντιμετωπίζουν μίας από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, έχοντας στόχο τη νίκη, η οποία θα τους... εκτοξεύσει βαθμολογικά και θα τους βάλει για τα καλά στο... παιχνίδι της πρόκρισης στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το έργο τους μόνο εύκολο δεν είναι και αυτό το γνωρίζει τόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και οι ποδοσφαιριστές του, ωστόσο απέναντι τους θα βρουν μία «πληγωμένη» Ρεάλ, η οποία προέρχεται από τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα σε Ισπανία και Ευρώπη, ενώ υπάρχουν και... σύννεφα εντός ομάδας.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Εμπαπέ.

Το μεγάλο αυτό παιχνίδι, ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA και το Cosmote Sport 2HD.

Δείτε ζωντάνα την εξέλιξη της μεγάλης αναμέτρησης στο Athletiko