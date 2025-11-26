Ολυμπιακός -Ρεάλ Μαδρίτης: Η κοινή τους ποδοσφαιρική ενδεκάδα

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο πιο επιτυχημένοι σύλλογοι των χωρών τους ετοιμάζονται να συγκρουστούν για πέμπτη σεζόν στο Champions League! Οι δύο ομάδες με τα περισσότερα πρωταθλήματα σε Ελλάδα και Ισπανία αντίστοιχα. Δύο σύλλογοι που είναι συνυφασμένοι με τις επιτυχίες, τις κούπες και το πάθος για τη νίκη. Εκτός από αυτά τα στοιχεία στα οποία μοιάζουν, τους συνδέει και μια 11άδα προσώπων που έχει φορέσει τα χρώματα και των δύο συλλόγων! Πάμε να τα δούμε:

Σημείωση: στη λίστα δεν συμπεριλήφθηκε ο Νίκος Βέργος καθώς δεν έκανε ποτέ το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά άνηκε στο δυναμικό της Καστίγια.

Μαρσέλο: Ζωντανός θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήρθε από τη Βραζιλία και τη Φλουμινένσε σε ηλικία 19 ετών και έμεινε στη Μαδρίτη για… μια ζωή. Κατέκτησε τα πάντα -μεταξύ άλλων και 5 Champions League- έγινε αρχηγός της Βασίλισσας και το όνομα του έφτασε να μπαίνει στη συζήτηση για τον κορυφαίο αριστερό μπακ στην ιστορία όχι μόνο της Ρεάλ αλλά του ποδοσφαίρου!

INTIME/Eurokinissi

Στην Ελλάδα μας προέκυψε ξαφνικά μια μέρα του Σεπτεμβρίου του 2022. Ο Ολυμπιακός χωρίς να το κάνει… σήριαλ, τον έκλεισε από το πουθενά μέσα σε μία ημέρα. Leyenda Marcelo στο Λιμάνι. Αλλά η εξέλιξη δεν ήταν η αναμενόμενη. Εμφανίστηκε με περιττά κιλά και κακή φυσική κατάσταση. Η αποθεωτική υποδοχή στο Καραϊσκάκης ήταν μάλλον η κορυφαία στιγμή του στον Πειραιά καθώς όταν φόρεσε τα ποδοσφαιρικά έχουμε λίγα να θυμόμαστε από το γήπεδο. Βέβαια, επειδή είναι αυτός που είναι, οι γκολάρες του στα ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο ή τα ψήγματα ποιότητας που παρουσίασε σε επαφές ή σέντρες του, χάρισαν λίγη βραζιλιάνικη μαγεία στους φιλάθλους. Έφυγε λίγους μήνες αργότερα καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει φυσική κατάσταση που θα του επέτρεπε να βρίσκεται σταθερά στην αποστολή των ερυθρόλευκων. Επιπλέον, αναμένεται να βρίσκεται στις κερκίδες του «Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει την μεγάλη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων!

Χάμες Ροντρίγκες: Το Golden Boy του Μουντιάλ του 2014. Μας έκανε όλους να μείνουμε με το στόμα ανοιχτό με τις αδιανόητες εμφανίσεις του στα γήπεδα της Βραζιλίας. Η Ρεάλ έτρεξε να προσθέσει το αστεράκι στο ρόστερ της «σκάζοντας» 75 εκατομμύρια στη Μονακό! Ο Χάμες πήρε εξαετες συμβόλαιο αλλά στη Μαδρίτη δεν «το βρήκε» ποτέ. Πήρε σημαντικότατες ευκαιρίες και στην Μπάγερν Μονάχου και στην Premier League με Έβερτον αλλά δεν στέριωσε πουθενά. Κατέληξε στο Κατάρ και τότε εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός για να τον επαναφέρει στην Ευρώπη τη σεζόν 2022-23.

Στον Πειραιά ο Χάμες δεν ήταν και.. Μαρσέλο αλλά δεν ήταν ούτε και… Ριβάλντο. Κάποιες γκολάρες του όπως με Αστέρα AKTOR προκάλεσαν εντύπωση αλλά συνολικά η παρουσία ήταν μέτρια. Πιστός στο δόγμα του τα τελευταία χρόνια να μην κλείνει ούτε χρόνο στις ομάδες του αποχώρησε από τον Πειραιά πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν…

Κριστιάν Καρεμπέ: Η Ρεάλ τον απέκτησε από τη Σαμπντόρια τον Ιανουάριο του 1998. Γρήγορα ο Γάλλος με καταγωγή από τη Νέα Καληδονία θα κέρδιζε μια θέση στην ενδεκάδα αλλά και στις καρδιές των οπαδών των blancos! Πολυθεσίτης, μαχητικός και παίκτης ομάδας ο Καρεμπέ κατέκτησε δύο Champions League (1998 και 2000) με τη φανέλα της Ρεάλ! Την ίδια περίοδο (1998-2000) στέφθηκε Πρωταθλητής Κόσμου και Ευρώπης με την εθνική Γαλλίας!

INTIME

Η άφιξη του από τη Μίντλεσμπρο στο Λιμάνι το καλοκαίρι του 2001 ήταν μια μεταγραφή μεγατόνων από αυτές που συνήθιζε ο Σωκράτης Κόκκαλης εκείνα τα χρόνια. O Καρεμπέ έμεινε στον Πειραιά για 3 σεζόν, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και αργότερα (2015) ψηφίστηκε ως μέλος της καλύτερης ενδεκάδας της ομάδας στα 90 χρόνια ιστορίας της από τους οπαδούς των ερυθρόλευκων! Ωστόσο, η σχέση του με τον Ολυμπιακό θα γινόταν ακόμα πιο ισχυρή αφότου «κρέμασε τα παπούτσια του». Το 2013 ανέλαβε στρατηγικός σύμβουλος της ΠΑΕ κι έκτοτε δεν άφησε ποτέ το σύλλογο όντας σήμερα ο Αθλητικός Διευθυντής του!

Εστεμπάν Καμπιάσο: Ένας παίκτης που δεν πίστεψαν ποτέ στη «Βασίλισσα» παρά τις δύο θητείες του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Η Ρεάλ τον έφερε στην Ισπανία από την Αργεντινή μαζί με τον αδερφό του, Νίκολας, το 1996 ωστόσο δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε στην πατρίδα του χωρίς να κάνει ούτε συμμετοχή με την πρώτη ομάδα! Το 2002 αποφάσισε να του δώσει μια ακόμα ευκαιρία με τη δεύτερη θητεία του να πηγαίνει σαφώς καλύτερα, ωστόσο να λήγει ξανά μετά από δύο σεζόν!

Μετά από μια δεκαετία στην Ίντερ όπου εξελίχθηκε σε εμβληματικό της παίκτη όντας μέλος του ιστορικού τρεμπλ του 2010 και μία σεζόν στην Premier League που ήταν κομβικός για την παραμονή της Λέστερ στην κατηγορία, ο «Κούτσου» κατηφόρισε στο «Λιμάνι»! Στον Ολυμπιακό έμεινε για δύο σεζόν κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα. Παρά το προχωρημένο της ποδοσφαιρικής του ηλικίας, η ποιότητα του ήταν αδιαμφισβήτητη. Ακόμη κι όταν τέθηκε στο περιθώριο από τον Πάουλο Μπέντο, επέστρεψε θριαμβευτικά στο ρόστερ με Τάκη Λεμονή συμβάλλοντας στο ερυθρόλευκο πρωτάθλημα του 2017!

Ραούλ Μπράβο: Γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της «Βασίλισσας» ο Ραούλ Μπράβο ανέβηκε όλα τα κλιμάκια μέχρι να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Εκεί είχε την ατυχία να πέσει πάνω στον Ρομπέρτο Κάρλος που αγωνιζόταν στην ίδια θέση με τον Μπράβο (αριστερός μπακ) με αποτέλεσμα ο ρόλος του στη Ρεάλ να περιορίζεται σε αυτόν του αναπληρωματικού.

INTIME

Το 2007 μετακόμισε στον Ολυμπιακό ωστόσο οι συχνοί τραυματισμοί του τον άφηναν συνήθως εκτός αποστολής με αποτέλεσμα να καταγράψει πολύ λίγες συμμετοχές στον πρώτο 1,5 χρόνο του στον Πειραιά. Οι ερυθρόλευκοι τον έστειλαν δανεικό στη Νουμάνθια, το Γενάρη του 2009 και όταν επέστρεψε ήταν ένα άλλος αθλητής. Για τις επόμενες δύο σεζόν ήταν πολύ πιο συνεπής αποχωρώντας τελικά το καλοκαίρι του 2011 με 85 συμμετοχές στο ενεργητικό του. Αργότερα επέστρεψε στα μέρη μας για να αγωνιστεί με τις φανέλες της Βέροιας αλλά και του Άρη.

Ντάνι Γκαρσία Λαρά: O Ισπανός επιθετικός άνηκε για 8 χρόνια (1990- στο δυναμικό της «Βασίλισσας» όμως ουδέποτε κατάφερε να στεριώσει σε αυτήν κάνοντας μόλις 15 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα. Η Μαγιόρκα του αναζωογόνησε την καριέρα καθώς ο Ντάνι με τα γκολ του τη βοήθησε να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1999 καθώς και στην πρώτη της έξοδο στο Champions League. Οι εμφανίσεις του προκάλεσαν το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα που τον απέκτησε με 15 εκατομμύρια ευρώ και κάπως έτσι ο Ντάνι μπήκε στο κλειστό κλαμπ των παικτών που έχουν παίξει και στους δύο «αιώνιους» της Ισπανίας!

Στον Ολυμπιακό, η παρουσία του ήταν «νερόβραστη». Μόλις 5 γκολ σε δύο σεζόν (2005-2007), κανένα από αυτά ιδιαίτερα σημαντικό. Ποτέ δεν είχε κάποια ιδιαίτερη συνεισφορά σε κάποιο ελληνικό ντέρμπι ή ευρωπαϊκό αγώνα. Μοιραία αποχώρησε από το Λιμάνι το καλοκαίρι του 2007.

Χαβιέρ Σαβιόλα: Όπως και ο Ντάνι, αγωνίστηκε σε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ολυμπιακό έχοντας βέβαια πολύ βαρύτερο όνομα αλλά και μεγαλύτερη συνεισφορά στην καθεμιά τους. Ύστερα από 6 χρόνια (2001-2007) στη Βαρκελώνη, ο Αργεντινός μετακόμισε ως ελεύθερος απευθείας στον μεγάλο «εχθρό» των μπλαουγκράνα! Ωστόσο, η παρουσία του στη Μαδρίτη ήταν αναιμική καθώς αγωνίστηκε ελάχιστα, κυρίως στο Κύπελλο και στην Ευρώπη σκοράροντας μόλις 5 γκολ σε δύο σεζόν!

Ο Σαβιόλα έπαιζε συχνά πυκνά στα μεταγραφικά πρωτοσέλιδα των ελληνικών αθλητικών εφημερίδων, πότε για τον Ολυμπιακό και πότε για τον Παναθηναϊκό! Τελικά, η μοίρα του τον έβγαλε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2013 σε ένα μεταγραφικό ντεμαράζ του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μέσα σε λίγες μέρες έφερε στο Λιμάνι Σαβιόλα, Ρομπέρτο και Τζόελ Κάμπελ! Ο Αργεντινός επιθετικός έπεσε πάνω στο μυθικό πρώτο εξάμηνο του Κώστα Μήτρογλου, που του χάρισε τη μεταγραφή στην Premier League, και περιορίστηκε σε συμπληρωματικό ρόλο. Έκανε τον καλύτερο του παιχνίδι στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League κόντρα στην Άντερλεχτ, την οποία φιλοδώρησε με δύο γκολ βοηθώντας καθοριστικά στην πρόκριση των ερυθρόλευκων στη φάση των 16!

Ζούλιο Σέζαρ: Η Ρεάλ τον απέκτησε το καλοκαίρι του 1999 από τη Βαγιαδολίδ και παρά την πολυκοσμία στα σέντερ μπακ (Ιέρο, Ελγκέρα, Καράνκα, Κάμπο) ο Βραζιλιάνος βρήκε χώρο και χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα, εκείνη τη σεζόν αγωνίστηκε και στο επικό Ολυμπιακός 3-3 Ρεάλ του ΟΑΚΑ. Η «Βασίλισσα» στο τέλος της σεζόν κατέκτησε το Champions League αν και ο ίδιος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του τελικού. Έκτοτε δεν βρήκε ποτέ ξανά θέση στο ρόστερ των blancos καθώς παραχωρήθηκε διαδοχικά δανεικός σε Μίλαν, Σοσιεδάδ και Μπενφίκα.

Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός τον έφερε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2006. Ο Βραζιλιάνος ήταν σταθερά βασικός στην πρώτη του σεζόν ενώ τη δεύτερη σημείωσε το μεγάλο highlight του με τα ερυθρόλευκα. Σαν να ήταν γραμμένο από τη μοίρα, ο Ζούλιο Σέζαρ σκόραρε κόντρα στη Ρεάλ μέσα στο «Μπερναμπέου» δίνοντας προσωρινά το προβάδισμα (1-2) στον Ολυμπιακό για ματς φάσης ομίλων Champions League (τελικό σκορ, 4-2 υπέρ της Ρεάλ)!

Mιγκέλ Τόρες: Προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ, βοήθησε σαν συμπληρωματικός παίκτης την ομάδα την τριετία 2006-09 αλλά ουδέποτε μπόρεσε να καθιερωθεί ως βασικός. Παράσημο του, τα κολακευτικά λόγια που του είχε χαρίσει ο Φάμπιο Καπέλο, ο οποίος είχε επισημάνει «πως είναι σπάνιο να βλέπεις ένα παίκτη που να είναι ταλαντούχος τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση»! Ο Τόρες αγωνίστηκε πολύ περισσότερο στη γειτονική Χετάφε στην οποία πέρασε τα επόμενα 4 χρόνια (2009-2013).

Στον Ολυμπιακό, ήταν προσωπική επιλογή του Μίτσελ που τον είχε προπονήσει σε Ρεάλ Καστίγια και Χετάφε, όμως, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ουδέποτε τον δικαίωσε! Αγωνίστηκε σε μόλις 10 αγώνες με τα ερυθρόλευκα και το επόμενο καλοκαίρι αποτέλεσε παρελθόν.

Μίτσελ: Θρύλος της «Βασίλισσας» ένα από τα κορυφαία χαφ που έχουν φορέσει ποτέ τη φανέλα της! Τίμησε τη φανέλα της για είκοσι συναπτά έτη (1976-1996) και μαζί της κατέκτησε τα πάντα εκτός από ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών! Ο Μίτσελ υπήρξε ένας από τους πιο αλτρουιστές ποδοσφαιριστές της καθώς επί χρόνια ήταν ο πρώτος σε ασίστ για τους «μερένγκες».

Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός προέκυψε στην καριέρα του όχι ως ποδοσφαιριστής αλλά ως προπονητής και μάλιστα σε δύο διαφορετικές θητείες. Στην πρώτη, ο Μίτσελ οδήγησε το σύλλογο του Πειραιά στο double του 2013 ενώ έκανε φοβερά πράγματα στην Ευρώπη καθώς υπό την τεχνική του ηγεσία έφτασε μια ανάσα από τις 8 καλύτερες ομάδες του Champions League της σεζόν 2013-14! Highlight του η ιστορική, ευρωπαϊκή νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0! Απολύθηκε ξαφνικά τον Γενάρη του 2015, όχι τόσο για τα αποτελέσματα ή επειδή είχε βγει εκτός στόχων αλλά λόγω της μη ελκυστικής εικόνας που παρουσίαζαν οι ερυθρόλευκοι.

Επέστρεψε στον Πειραιά ως μια λύση ανάγκης 7 χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2022 διαδεχόμενος τον Κάρλος Κορμπεράν. Ο Μίτσελ μπόρεσε να σουλουπώσει την ομάδα ωστόσο στο φινάλε της σεζόν, η εντός έδρας ισοπαλία με τον Άρη που στην ουσία έθεσε τον Ολυμπιακό εκτός της διεκδίκησης του τίτλου, κόστισε στον Ισπανό τεχνικό τη δεύτερη απόλυση του από τον ερυθρόλευκο πάγκο!

Βίκτορ Σάντσεθ: Μαδριλένος από… κούνια, ο Βίκτορ Σάντσεθ ήταν μέλος των ακαδημιών της Ρεάλ από την ηλικία των 11 ετών και έκανε όλη τη διαδρομή μέχρι την πρώτη ομάδα. Αγωνιζόμενος κυρίως ως δεξιός χαφ μπορεί να μην κατάφερε ποτέ να θεωρηθεί παίκτης ενδεκάδας, ωστόσο πρόσθεσε σημαντικούς τίτλους στο παλμαρέ του όπως το πρωτάθλημα Ισπανίας του 1997 και το Champions League του 1998!

Στην Ελλάδα ο δρόμος του τον έβγαλε αρχικά ως ποδοσφαιριστή, όχι όμως για λογαριασμό του Ολυμπιακού αλλά γι’ αυτόν του Παναθηναϊκού! Αγωνίστηκε ελάχιστα τη σεζόν 2006-07 αλλά από δική του σέντρα προήλθε το αυτογκόλ του Θανάση Κωστούλα που έδωσε τη νίκη στο ντέρμπι αιωνίων του ΟΑΚΑ!

Στον Ολυμπιακό ανέλαβε ως προπονητής το καλοκαίρι του 2016 αντικαθιστώντας τον Μάρκο Σίλβα αλλά δεν έμελλε να μακροημερεύσει. Λίγες εβδομάδες αργότερα «πλήρωσε το μάρμαρο» του αποκλεισμού στα προκριματικά του Champions League από την ισραηλινή Χαποέλ Μπερ Σεβά και αποχώρησε. Σήμερα, τον βρίσκουμε στο τιμόνι της κροατικής Ριέκα.

Πηγη: athletiko.gr