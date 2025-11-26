Κ19 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Το δοκάρι του στέρησε την ισοπαλία και την πρόκριση από... νωρίς

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού στάθηκε εξαιρετικά, είχε δοκάρι, αλλά με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα ηττήθηκε (2-0) απέναντι στην Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία υποδέχθηκε στις εγκατάστασεις του Ρέντη για την 5η αγωνιστική του Youth League.

Υπό το άγρυπνο βλέμμα των Μαρσέλο, Μεντιλίμπαρ, Τζολάκη και Κοβάσεβιτς, η ομάδα του Γιώργου Σίμου πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, κράτησε στο μηδέν για 78 λεπτά τους «υπερηχτικούς» στις μικρές ηλικίες Μαδριλένους, όμως εν τέλει δε κατάφερε να φύγει από το παιχνίδι με το θετικό αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ως κορυφαίο τον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο, ο οποίος λίγο έλειψε να κάνει και ασίστ, όταν στο 72' τροφοδότησε εξαιρετικά τον Βασιλακόπουλο, που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Η Ρεάλ απάντησε στη μεγάλη ευκαιρία του 18χρονου εξτρέμ, ανοίγοντας το σκορ με τον Ντίεθ στο 78'.

Στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρμα τους με πέναλτι του Μαρτίνεθ και ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να φέρει τουλάχιστον ισοπαλία εναντίον της Καϊράτ για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Το ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο

Στα πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης η Ρεάλ Μαδρίτης είχε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Γεωργακόπουλου. Στο 15ο λεπτό έφτασε κοντά στο 1-0 έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Λεθκάνο. Ο πλάγιος μπακ των Ισπανών απέφυγε δύο παίκτες του Ολυμπιακού, έκανε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ.

Ο προπονητής των Πειραιωτών προσπάθησε να «ξυπνήσει» τους παίκτες του, ζητώντας τους ένταση στις μονομαχίες και παιχνίδι με τη μπάλα κάτω. Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν και με σουτ του Βασιλακόπουλου στο 21' επιχείρησαν να ανοίξουν το σκορ, όμως ο Γκονθάλεθ μπλόκαρε σταθερά.

Eurokinissi

Δύο λεπτά αργότερα, η Ρεάλ με διπλή ευκαιρία άγγιξε το 1-0. Αρχικά ο Γεωργακόπουλος απομάκρυνε το κοντινό σουτ του Βάσκουεθ και στη συνέχεια η προσπάθεια του Ναβασκούλες πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Οκτώ λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Φίλης κινήθηκε ωραία, έκανε τις προσποιήσεις και με συρτό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή προσπάθησε να απειλήσει, όμως η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Γκονθάλεθ. Στο 42' ο Γεωργακόπουλος μπλόκαρε το σουτ του Βαλέρο.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός αναπτύχθηκε εξαιρετικά, η μπάλα έφτασε στον Βασιλακόπουλο, ο 18χρονος εξτρέμ έπιασε ένα δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής, όμως ο Γκονθάλεθ διατήρησε το μηδέν με διπλή προσπάθεια.

Η εξέλιξη του δευτέρου ημιχρόνου

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το δεύτερο ημίχρονο, όμως η πρώτη καλή ευκαιρία στην επανάληψη άνηκε στη Ρεάλ. Στο 50' ο Μαρτίνεθ βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, όμως το σουτ κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Γεωργακόπουλου. Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν γρήγορα και πήραν τα ηνία του αγώνα διατηρώντας την κατοχή.

Στο 58ο λεπτό οι Μαδριλένοι λίγο έλειψαν να σκοράρουν. Ο δραστήριος Μαρτίνεθ βρέθηκε μπροστά από τον Γεωργακόπουλο, όμως ο Καρκατσάλης με καίρια παρέμβαση απομάκρυνε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, έπειτα από κομπίνα στο κόρνερ, ο Μπαρόσο αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός επιχείρησε να απειλήσει κυρίως με αντεπιθέσεις και κάθετες πάσες, όμως η Ρεάλ έκλεισε καλά τους χώρους και προσπάθησε να φτάσει στο γκολ της νίκης πιέζοντας ψηλά. Στο 66ο λεπτό ο Μαρτίνεθ έπιασε ένα φοβερό σουτ στην κίνηση, όμως ο Γεωργακόπουλος αντέδρασε ενστικτωδώς και απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Στο 72', έπειτα από πολύ καλό βολέ του Γεωργακόπουλου στο χώρο, ο Βασιλακόπουλος πάτησε περιοχή, απέφυγε με καταπληκτική προσποίηση τον Λεθκάνο όμως το δυνατό του σουτ κατέληξε στο δοκάρι σε μία μοναδική ευκαιρία.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ορτέγα βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής και επιχείρησε με σουτ στην κίνηση να απειλήσει, όμως αστόχησε.

Στο 78' η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ με τον αρχηγό της, Κάρλος Ντίεθ. Έπειτα από κάθετη πάσα του Μαρτίνεθ, ο Ντίεθ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και πλάσαρε υποδειγματικά για το 0-1. Οι Ισπανοί έφτασαν κοντά και σε δεύτερο γκολ, όταν στο 86' το σουτ του Αγουάδο κατέληξε στο δοκάρι.

Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, η Ρεάλ διπλασίασε τα τέρμα της στο παιχνίδι, έπειτα από εύστοχη εκτέλεση του κορυφαίου της στο παιχνίδι, Μαρτίνεθ.

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης, Φίλης, Λιατσικούρας, Χάμζα, Τουφάκης, Βασιλακόπουλος

Ρεάλ Μαδρίτης (Χουλιάν Λόπεζ): Γκονθάλεθ, Λεθκάνο, Σέκο, Ρίβας, Αγουάδο, Βαλέρο, Μαρτίνεθ, Ντίαθ, Ντουράν, Ναβασκούλες, Μπαρόσο