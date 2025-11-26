Η «βασίλισσα» συστήνεται στην Αθήνα με εντυπωσιακό βίντεo πριν τη μάχη με τους Πειραιώτες (vid)

Οι μερένχες δημοσίευσαν ένα εντυπωσιακό βίντεο με πλάνα από γειτονιές και κεντρικά σημεία της Αθήνας, λίγο πριν την μεγάλη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League, θέλοντας να δείξουν τον σεβασμό και τη σύνδεσή τους με την πόλη που τους φιλοξενεί.

Το υλικό περιλαμβάνει εικόνες από στενά του κέντρου, καθημερινές στιγμές της πόλης, γνωστά μνημεία αλλά και πλάνα από οπαδούς της ισπανικής ομάδας, που ήδη προετοιμάζονται για το μεγάλο ματς.

Το βίντεο, προσεγμένο σε αισθητική και ρυθμό, παρουσιάζει την Αθήνα όχι απλώς ως «στάση» για έναν αγώνα στη μεγαλύτερη διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση , αλλά ως έναν ζωντανό τόπο που δίνει τη δική του ενέργεια στη διοργάνωση.