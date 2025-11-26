Η ώρα της μεγάλης μάχης έφτασε: Οι ενδεκάδες για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

Η ώρα της μεγάλης «μάχης» έφτασε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την πληγωμένη αλλά πάντα επικίνδυνη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε κάτω από τα δοκάρια Τζολάκης, στα άκρα της άμυνας τους Ροντινέι και Ορτέγκα, ενώ δίδυμο στα στόπερ θα είναι οι Ρέτσος και Πιρόλα.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία, στα «φτερά» της επίθεσης, οι Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί, ο Τσικίνιο.

Από την άλλη πλευρά, ο Τσάμπι Αλόνσο, αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα απουσιών, κυρίως στην αμυντική γραμμή, αναγκάστηκε σε «αλχημείες» για το αρχικό σχήμα της «Βασίλισσας».

Κάτω από τα δοκάρια, απόντος του Κουρτουά, ξεκινάει ο Λούνιν, στα άκρα της άμυνας οι Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ και Μεντί, ενώ δίδυμο στα στόπερ οι Ασένσιο και Καρέρας.



Στη μεσαία γραμμή, ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τους Βαλβέρδε και Τσουαμενί, στα άκρα της επίθεσης τους Καμαβινγκά και Βινίσιους, σε ρόλο επιτελικού μέσου τον Γκιουλέρ και στην «αιχμή του δόρατος», τον Εμπαπέ.

Το παιχνίδι αναμένεται να είναι ένα πραγματικό ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την έδρα του απέναντι σε μια Ρεάλ που «διψάει» για αντίδραση μετά τα πρόσφατα ανεπιτυχή αποτελέσματα.