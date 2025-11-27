Champions League: Η Άρσεναλ νίκησε την Μπάγερν στη μάχη γιγάντων- Πάρτι της Αϊντχόφεν στο Άνφιλντ

Πέρα από την τεράστια αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, η βραδιά της Τετάρτης (26/11) περιλάμβανε μεγάλα ντέρμπι για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Άρσεναλ - Μπάγερν 3-1

Η Μπάγερν πήγε αήττητη στο «Έμιρεϊτς», όμως η Άρσεναλ τoυ Αρτέτα τη σταμάτησε, επικρατώντας 3-1 και υποχρεώνοντάς τη στην πρώτη της φετινή ήττα. Οι Λονδρέζοι κυριάρχησαν σε ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου, συνεχίζοντας το απόλυτο στο Champions League και μένοντας στην κορυφή της League Phase.

Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στο 22’ με κεφαλιά του Τίμπερ ύστερα από κόρνερ του Σάκα, αλλά η Μπάγερν απάντησε γρήγορα στο 32’, όταν ο Καρλ ολοκλήρωσε τη φάση που ξεκίνησαν Κίμιχ και Γκνάμπρι για το 1-1.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες είχαν σημαντικές ευκαιρίες, με την Άρσεναλ όμως να είναι πιο απειλητική. Στο 70’ ο Μαντουέκε έκανε το 2-1 μετά από σέντρα του Καλαφιόρι, ενώ στο 76’ ο Μαρτινέλι κλείδωσε τη νίκη, ντριμπλάροντας τον Νόιερ και γράφοντας το τελικό 3-1.

Λίβερπουλ - Αϊντχόβεν 1-4

Η Αϊντχόφεν έκανε… επίδειξη δύναμης στο «Άνφιλντ», συντρίβοντας τη Λίβερπουλ με 4-1 και ανεβαίνοντας στη 15η θέση, την ώρα που οι Reds υποχώρησαν στη 13η. Οι Ολλανδοί κυριάρχησαν πλήρως, εκμεταλλεύτηκαν κάθε αδυναμία της αντίπαλης άμυνας και πέτυχαν μια νίκη ιστορικής σημασίας.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 6’ ο Πέρισιτς με εύστοχο πέναλτι, ενώ στο 16’ ο Σόμποσλαϊ ισοφάρισε για τη Λίβερπουλ. Στο δεύτερο μέρος, όμως, η PSV πήρε ξανά τον έλεγχο: στο 56’ ο Τιλ έκανε το 2-1, στο 73’ ο Ντριους ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 και στις καθυστερήσεις ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Παρί - Τότεναμ 5-3

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η μεγάλη νικήτρια στο… χαώδες παιχνίδι του Παρισιού. Αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ απέναντι στην Τότεναμ, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, επικρατώντας 5-3 σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και φάσεις. Με αυτό το αποτέλεσμα η Πρωταθλήτρια Ευρώπης ανέβηκε στη 2η θέση της League Phase, αφήνοντας πίσω της την ήττα από την Μπάγερν την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ οι Spurs παραμένουν στη 16η θέση.

Οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν στο 35’ με τον Ριτσάρλισον, όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Βιτίνια ισοφάρισε με εντυπωσιακό σουτ. Ο Κόλο Μουανί έκανε το 2-1 για την Παρί, αλλά στο 53’ ο Βιτίνια από το σημείο του πέναλτι έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα. Από εκεί και πέρα, η Παρί πήρε πλήρως τον έλεγχο και έφτασε στο 4-2 με τα γκολ των Ρουίθ (59’) και Πάτσο (65’).

Ο Κόλο Μουανί μείωσε στο 72’ δίνοντας προσωρινή ελπίδα στην Τότεναμ, όμως στο 76’ ο Βιτίνια με δεύτερο πέναλτι ολοκλήρωσε το χατ τρικ του και «έγραψε» το τελικό 5-3. Η Παρί τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ερναντέζ στις καθυστερήσεις.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης 26/11

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν 1-4

Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 5-3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ 3-0

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ 2-1

Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου 3-1

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα 0-3

Πάφος - Μονακό 2-2

Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι 3-2

