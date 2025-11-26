Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Άγγιξε το ακατόρθωτο αλλά... υποκλίθηκε στον ασταμάτητο Εμπαπέ

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό, άγγιξε την ισοφάριση αλλά γνώρισε την ήττα με 3-4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν δυναμικά και κατάφεραν να προηγηθούν νωρίς στο παιχνίδι με τέρμα του Τσικίνιο. Ωστόσο, η χαρά των νταμπλούχων Ελλάδας ήταν βραχύβια, καθώς ο Εμπαπέ ανέλαβε δράση, προσγειώνοντας απότομα τους Πειραιώτες. Ο Γάλλος σούπερ σταρ πέτυχε τρία γκολ σε λιγότερο από επτά λεπτά, δίνοντας στη «Βασίλισσα» ένα ισχυρό προβάδισμα (1-3).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και μείωσε σε 2-3 με τέρμα του Ταρέμι, ξαναβάζοντας φωτιά στην αναμέτρηση. Πριν προλάβουν, όμως, οι γηπεδούχοι να πιέσουν για την ισοφάριση, ο Εμπαπέ χτύπησε ξανά, ανεβάζοντας τη διαφορά στα δύο γκολ. Παρόλα αυτά, οι Πειραιώτες δεν τα παράτησαν, με τον Ελ Κααμπί να μειώνει εκ νέου στο 81' σε 3-4. Ο Ολυμπιακός πίεσε ασφυκτικά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, προσπάθησε να φτάσει στην επική ισοφάριση, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι Μαδριλένοι πήραν τελικά τη νίκη, σε ένα ματς που άφησε γλυκόπικρη γεύση στους φίλους του Ολυμπιακού

Την επόμενη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοί» θα ταξιδέψουν στην «παγωμένη» Αστάνα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι (9/12, 17:30), ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η εξέλιξη του ματς

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με τη γνωστή τους φιλοσοφία, πιέζοντας ψηλά και με το «Γ. Καραϊσκάκης» να φλέγεται από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, απείλησαν πρώτοι με τον Βινίσιους μόλις στο 3’. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ κουβάλησε την μπάλα από αριστερά, έφτασε έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και εκτέλεσε με το δεξί, αλλά ο Τζολάκης ήταν σωστά τοποθετημένος και έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Οι Πειραιώτες έβγαλαν απίστευτο πάθος και θέληση, έμπαιναν πρώτοι σε κάθε μονομαχία και, μετά από συνεργασία για… σεμινάριο, έκαναν το 1-0 στο 8’ με τον Τσικίνιο. Ο Ποντένσε και ο Ελ Κααμπί άλλαξαν υπέροχα την μπάλα έξω από την περιοχή της Ρεάλ, ο Μαροκινός έστρωσε στον Πορτογάλο, εκείνος εκτέλεσε με το δεξί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους Πειραιώτες.

Το πρώτο εικοσάλεπτο ήταν ονειρικό για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να χάνουν τεράστια ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους με τον «συνήθη ύποπτο» Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος υποδέχθηκε εξαιρετικά την μπάλα και έκανε ένα δυνατό σουτ με το δεξί από το ύψος της περιοχής, αλλά ο Λούνιν εκτινάχθηκε στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε.

Στο 22’, όμως, η «Βασίλισσα», κόντρα στη ροή του αγώνα, έδειξε την κλάση της στη δεύτερη επίσκεψή της στην περιοχή του Τζολάκη. Ο Μεντί, με μια υπέροχη μπαλιά από αριστερά, βρήκε τον Εμπαπέ, ο οποίος κινήθηκε ανάμεσα στους στόπερ του Ολυμπιακού και εκτέλεσε για το 1-1.

Μόλις δύο λεπτά αργότερα, οι Μαδριλένοι έφεραν… τούμπα το ματς, με τον Γάλλο να πετυχαίνει και δεύτερο γκολ, κάνοντας την ανατροπή στο άψε-σβήσε. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έδωσε στον Γκιουλέρ, εκείνος έκανε τη σέντρα από δεξιά, και ο Εμπαπέ πήδηξε ψηλότερα από όλους, γράφοντας το 1-2 με κεφαλιά.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα στο 29’, με τον Γάλλο να ολοκληρώνει το χατ-τρικ του και τη Ρεάλ να κάνει το 1-3. Ο Καμαβινγκά πέρασε υπέροχα την μπάλα στην πλάτη της άμυνας και ο Εμπαπέ, χωρίς πίεση, πλάσαρε με το δεξί για το τρίτο του τέρμα.

Οι Πειραιώτες κατέρρευσαν και η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έκανε το 4-1 με τον Βινίσιους, όμως μετά από εξέταση του VAR το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Ο Εμπαπέ βρήκε τον Βραζιλιάνο, εκείνος εκτέλεσε από διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή, αλλά ήταν εκτεθειμένος πριν δεχτεί την μπάλα.

Αμέσως μετά, με το σκορ να μένει στο 1-3, ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από το 2-3, όμως ο Ελ Κααμπί δεν πρόλαβε να κρεμάσει τον Λούνιν, ο οποίος βγήκε έγκαιρα από την εστία του και μπλόκαρε την μπάλα πριν περάσει από πάνω του.

Το παιχνίδι είχε αποκτήσει τρελό ρυθμό, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω, και οι «μερένγκες» άγγιξαν το 1-4. Ο Τσουαμενί έμεινε ελεύθερος έξω από την περιοχή, πλάσαρε με το δεξί, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Τζολάκη.

Σε αντίθεση με τη Ρεάλ, που ήταν απόλυτα αποτελεσματική, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις δικές του στιγμές, με τον Λούνιν να λέει εντυπωσιακά «όχι» στην κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο 45+1’. Έτσι οι Μαδριλένοι πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας αποκτήσει ασφαλές προβάδισμα (1-3).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ισπανοί απείλησαν «ευθύς αμέσως» με τον Βινίσιους (48'), όμως οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ότι ήταν πολύ σκληροί για να «πεθάνουν» και μείωσαν σε 2-3 μόλις στο 52ο λεπτό με τον Ταρέμι. Ο Μαρτίνς από δεξιά άφησε στον Έσε, ο Αργεντίνος έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ιρανός με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, σηκώνοντας παράλληλα στο πόδι το «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε να ανακτά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση, όμως ο Εμπαπέ το είχε πάρει… προσωπικά και η Ρεάλ ξαναπήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο 60ό λεπτό. Ο Βινίσιους απέφυγε τον Ρέτσο, μπήκε στην περιοχή από αριστερά, γύρισε στον Γάλλο, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα από κοντά για το 2-4 και το τέταρτο προσωπικό του γκολ.

Παρά την απογοήτευση στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν να προσπαθούν και να ψάχνουν το γκολ προκειμένου να ξαναμπούν στο παιχνίδι, όμως τα σουτ των Ποντένσε, Ζέλσον και Ελ Κααμπί σταμάτησαν πάνω στον τερματοφύλακα των Μαδριλένων.

Αυτό που δεν πέτυχε ο Ολυμπιακός σε τρεις περιπτώσεις το κατάφερε στο 81ο λεπτό, με τον Ελ Κααμπί να αλλάζει εκ νέου τα δεδομένα. Ο Μαροκινός έπαιξε αριστερά για τον Στρεφέτσα, ο Ιταλοβραζιλιάνος έκανε την σέντρα και ο φορ των «ερυθρολεύκων» με κεφαλιά μείωσε σε 3-4.

Μάλιστα, οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση, όμως το σουτ του Μουζακίτη (86') έξω από την περιοχή «έξυσε» το δοκάρι των φιλοξενούμενων. Στην συνέχεια οι Πειραιώτες πίεσαν μέχρι το φινάλε αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση και γνώρισαν την ήττα από την Ρεάλ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΡΕΑΛ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους