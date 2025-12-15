Κιλιάν Εμπαπέ: Έτοιμος να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται μερικά... γκολ μακριά από το να καταρρίψει ένα ιστορικό ρεκόρ. Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης στα εναπομείναντα δυο ματς που έχει για το 2025, έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει η και να ξεπεράσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να έχει την πιο παραγωγική χρονιά σε σκοράρισμα στην ιστορία του συλλόγου.

Στην νίκη των Μερένχες απέναντι στην Αλαβές με 2-1, ο Εμπαπέ σκόραρε και έφτασε τα 57 γκολ στο 2025. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το 2013 είχε πετύχει 59 τέρματα και κατέχει αυτός μέχρι στιγμής την πρωτιά στο συγκεκριμένο ρεκόρ. Συνεπώς ο Γάλλος σούπερσταρ χρειάζεται μόλις τρία γκολ σε δυο παιχνίδια για να ξεπεράσει το παιδικό του είδωλο. Τ α εναπομείναντα παιχνίδια για την «Βασίλισσα» είναι το εκτός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου με την Ταλαβέρα, ομάδα τρίτης κατηγορίας, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση πρωταθλήματος με τη Σεβίλλη στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο Κιλιάν Εμπαπέ διανύει μια φανταστική χρονιά, και καθώς πέρσι κατέκτησε το Χρυσό Παπούτσι σκοράροντας 31 γκολ σε 34 αγώνες της La Liga, φέτος έχει την ευκαιρία να γράψει και πάλι το όνομά του στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, κοντά σε αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο, του οποίου τα ρεκόρ «απειλούνται» από τον Γάλλο και στην Ευρώπη.