Βαγιαννίδης: «Η προσαρμογή δεν είναι εύκολη, αλλά θα δείτε τον καλύτερό μου εαυτό»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού, παραδέχτηκε ότι η προσαρμογή του στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο δεν ήταν εύκολη, καθώς πρόκειται για ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Παρά την εντυπωσιακή του συμβολή με τις δύο ασίστ στη μεγάλη νίκη της ομάδας με 6-0 επί της Άβες και τις γενικότερες καλές του επιδόσεις σε Champions League και Λίγκα Πορτουγκάλ, ο Έλληνας αμυντικός αναφέρει σε συνέντευξη του πως δεν έχει δείξει ακόμα όλες τις ικανότητές του.

Ωστόσο, επιβεβαιώνει ότι δουλεύει καθημερινά και τους επόμενους μήνες ο κόσμος της Σπόρτινγκ, θα δει τον τον καλύτερό του εαυτό. Ο Βαγιαννίδης καθιερώνεται στα πλάνα του Ρούι Μπόρζες και με το ταλέντο που διαθέτει, μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βαγιαννίδης στο Sporting TV

«Είναι καλό να μοιράζεις ασίστ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα προσαρμόζομαι στην ομάδα. Δεν έχω δείξει ακόμα όλες τις ικανότητές μου. Η προσαρμογή από το ελληνικό πρωτάθλημα στο πορτογαλικό, το να παίζω σε αγώνες του Champions League, να παίζω εναντίον μεγάλων συλλόγων, με σπουδαίους συμπαίκτες, δεν ήταν εύκολη. Ακόμα προσαρμόζομαι, δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ για να βελτιωθώ. Αλλά έχω πολύ ταλαντούχους συμπαίκτες γύρω μου, προσπαθούν να με βοηθήσουν πολύ. Τους επόμενους μήνες θα δω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Όλοι πιέζουν ο ένας τον άλλον».