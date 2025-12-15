Ολυμπιακός: Κοντά στην έξοδο και στην επιστροφή του στην Γαλλία ο Καμπελά

Ο Ρεμί Καμπελά δεν έχει καταφέρει έως τώρα να μπει στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας καταγράψει 10 συμμετοχές με απολογισμό δύο ασίστ και περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, με 428' σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Γαλλία και συγκεκριμένα το «Foot Mercato», ο 35χρονος μεσοεπιθετικός είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, καθώς έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και δεν βρίσκεται και στη λίστα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League. Το «Ouest-France», δίνει μάλιστα νέες διαστάσεις γύρω από την υπόθεση του Καμπελά, τονίζοντας ότι η Ναντ πιέζει για την απόκτησή του τον Ιανουάριο και ο ίδιος ο παίκτης έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του.

Τα «καναρίνια» βρίσκονται σε κρίσιμη βαθμολογική θέση στη Ligue 1, έχουν αλλάξει ξανά προπονητή και ελπίζουν ότι η εμπειρία του Καμπελά μπορεί να τους βοηθήσει στη μάχη για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας.

Το σχετικό δημοσίευμα για Καμπελά:

«Αφού δεν βρίσκεται στη λίστα των παικτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League, ο Ρεμί Καμπελά έχει αγωνιστεί μόλις σε 10 παιχνίδια (0 γκολ, 2 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν, τα μισά εξ αυτών ως βασικός, με συνολικό χρόνο συμμετοχής 428 λεπτά (δηλαδή 42,8 λεπτά ανά αγώνα).

Σύμφωνα με το Ouest-France, ο Ρεμί Καμπελά ενδέχεται να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, καθώς η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Ναντ πιέζει για την απόκτησή του ήδη από τον φετινό χειμώνα. Οι «Καναρί» θέλουν να διορθώσουν τα λάθη του καλοκαιριού και ελπίζουν να βγουν ξανά από την αγωνιστική κρίση μέσω της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Το Ouest-France τονίζει ότι η περίπτωση Καμπελά είναι κάτι παραπάνω από σοβαρή, καθώς ο πρώην παίκτης της Μονπελιέ φέρεται να έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του στη Ναντ. Θα είναι άραγε ο Καμπελά ένας από τους «σωτήρες» των Καναρινιών;

Η Ναντ βρίσκεται στη 17η και προτελευταία θέση της Ligue 1, με διαφορά τεσσάρων βαθμών από την πρώτη θέση εκτός ζώνης υποβιβασμού. Ο σύλλογος της οικογένειας Κιτά παλεύει για την παραμονή του και μόλις άλλαξε προπονητή για 22η φορά από το 2007, απομακρύνοντας τον Λουίς Κάστρο και αντικαθιστώντας τον με τον Αχμέντ Κανταρί. Ο τελευταίος, πάντως, ξεκίνησε με ήττα 4-1 στην έδρα της Ανζέ».