Ο Μεντιλίμπαρ «ξέχασε» την ανοησία του Ντάνι Γκαρθία και τον... τροχονόμο Γιαμπλόνσκι

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε μετά από το τέλος της αναμέτρησης με τον Αρη στην αστοχία και την έλλειψη ενέργειας των παικτών του λίγες ημέρες έπειτα από το ταξίδι-Οδύσσεια στην Αστάνα και τη νίκη επί της Καϊράτ.

Δεν είπε ψέματα ο Βάσκος τεχνικός. Απέφυγε, ωστόσο, να σταθεί και σε άλλους δύο παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα και τον οδήγησαν στο στείρο 0-0, παρότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του ματς, ενώ ειδικά στο τελευταίο μισάωρο έπαιξαν... μονότερμα στο «Βικελίδης».

Ο πρώτος παράγοντας που έπαιξε ρόλο για να καταλήξουμε στα... κουλούρια ήταν η απερισκεψία του πιο έμπειρου παίκτη που διαθέτει το ρόστερ των νταμπλούχων Ελλάδας. Ο Ντάνι Γκαρθία το έχει... συνήθειο να παίρνει μια -αχρείαστη- κάρτα σχεδόν σε κάθε ημίχρονο.

Το έκανε κι αυτή τη φορά τραβώντας αντίπαλο από τη φανέλα στο 19', στο χώρο του κέντρου, χωρίς να υπάρχει ουδείς προφανής κίνδυνος, ενώ στο 51', αντίκρισε και δεύτερη κίτρινη για ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα κι ενώ προηγουμένως είχε ακουμπήσει τη μπάλα, αλλά...

Σε ένα παιχνίδι που η φυσιολογική του εξέλιξη έδειχνε πως ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις στροφές του στο β' μέρος και θα βρει ενα γκολ για να φτάσει σε ένα ακόμη πολύτιμο τρίποντο, ο 35χρονος μέσος έδωσε... ανάσα και οξυγόνο στους πελαγωμένους γηπεδούχους, ενώ έβαλε έξτρα πίεση και περισσότερη δουλειά στους δέκα συμπαίκτες που έμειναν στο γήπεδο...

Ο Γιαμπλόνσκι ήταν εκτός τόπου και χρόνου

Ο δεύτερος παράγοντας ήταν ο Γερμανός διαιτητής Γιαμπλόνσκι, ο οποίος ήταν κυριολεκτικά εκτός τόπου και χρόνου. Μπορεί να είχε δίκιο στην εφαρμογή του κανονισμού για τα φάουλ του Ντάνι Γκαρθία, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην δει το μαρκάρισμα του Φαντιγκά σε βάρος του Ταρέμι δέκα λεπτά αργότερα και να πρέπει να τον καλέσει το VAR για να του... δείξει μια εξόφθαλμη παράβαση και μια μαρς αποβολή.

Λίγο αργότερα, δεν είδε το πάτημα από πίσω στον αχίλλειο του Τσικίνιο, ένα φάουλ που σήκωνε το λιγότερο κίτρινη κάρτα και φάουλ σε σημείο βολής έξω από την περιοχή του Αθανασιάδη, ενώ εκεί που το... τερμάτισε ήταν με τις καθυστερήσεις, λήγοντας το ματς χωρίς δευτερόλεπτο καθυστέρησης στο πρώτο μέρος και με μόλις τέσσερα λεπτά στο δεύτερο, ενώ έχουν προηγηθεί δύο αποβολές, τσεκάρισμα στο VAR, τραυματισμοί, αλλαγές...

Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ολυμπιακός με αρκετές απουσίες και πολλά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή του θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το ματς, απέναντι σε έναν Αρη που ήταν καλά οργανωμένος αμυντικά και με τους παίκτες του να παίζουν τον... υπέρ πάντων αγώνα, μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα...

Ο Μανόλο Χιμένεθ έστησε την ομάδα του για το «μηδέν» στην εστία του Αθανασιάδη και επιχείρησε να κλέψει το ματς στην κόντρα, όπου είναι αλήθεια ότι δημιούργησε ορισμένες επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του Τζολάκη... Από την άλλη πλευρά, το γήπεδο έγειρε μετά την αποβολή του Φαντιγκά και με τους δύο αντιπάλους να αναμετρώνται δέκα εναντίον δέκα.

Σε ένα ματς που η ομάδα του Πειραιά αναγκάστηκε να παίξει με πειραματική τετράδα στην άμυνα, λόγω της απουσίας των Ρέτσου, Μπιανκόν, Ροντινέι και με βασικούς τους Καλογερόπουλο, Μπρούνο, αφού και ο Ορτέγκα ήταν καταπονημένος και έπαιξε ως αλλαγή, η μπάλα έφτασε τουλάχιστον 15 φορές στην αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν βγήκε μια σωστή τελική πάσα για να σκοράρει ο Ταρέμι ή ο Ελ Καμπί.

Ο Ιρανός επιθετικός μαζί με τον Μουζακίτη που έκανε ξανά τη διαφορά στο χώρο του κέντρου ήταν και οι δύο που ξεχώρισαν περισσότερο από την εμφάνιση του Ολυμπιακού, μαζί με τον κεφάτο Στρεφέτσα, ο οποίος, όμως, ήταν ανούσιος στην τελική απόφαση, κάτι που συνέβη και με τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Απέναντι στο... πούλμαν του Χιμένεθ, λοιπόν, και με «τροχονόμο» τον Γιαμπλόνσκι, ο οποίος τα έκανε θάλασσα γενικώς και ειδικώς στον πειθαρχικό έλεγχο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν το «κάτι παραπάνω» για να βρουν το γκολ της νίκης.

Οπως η γάτα με το ποντίκι, αλλά...

Επαιξαν όπως η γάτα με το πόντίκι τους γηπεδούχους ειδικά μετά την είσοδο των Εσε, Τσικίνιο, αλλά και προς το φινάλε με τους Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ, αλλά η αποβολή, η έλλειψη ενέργειας και τα... κλέφτικα σφυρίγματα δεν τους επέτρεψαν να προσθέσουν άλλους τρεις βαθμούς στο σακούλι. Μέχρι η φάση στο 72' σηκώνει μεγάλη κουβέντα, καθώς παρότι η μπάλα βρίσκει πρώτα στο πόδι του αμυντικού, το χέρι που καταλήγει δεν είναι σε φυσική θέση, άρα η φάση θα μπορούσε εύκολα να εξεταστεί για πέναλτι...

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε μια χαμένη ευκαιρία για να ξεφύγουν ακόμη περισσότερο οι «ερυθρόλευκοι» από τον ΠΑΟΚ και να μην επιτρέψουν στην ΑΕΚ να πλησιάσει σε απόσταση... βολής, αλλά φρόντισαν και οι ίδιοι να μην αξιοποιήσουν τον κόπο τους, μιας και τους δόθηκαν ευκαιρίες για να πετύχουν άλλη μία νίκη στο δρόμο προς την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες...