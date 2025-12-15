Η αγκαλιά Χιμένεθ-Μεντιλίμπαρ και το όμορφο μήνυμα του πρώτου στα social media

Μια όμορφη στιγμή fair play καταγράφηκε μετά το τέλος του αγώνα Άρης–Ολυμπιακός, με τους Μανόλο Χιμένεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ξεχωρίζουν για τον αμοιβαίο σεβασμό τους. Με τη λήξη της αναμέτρησης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», οι δύο Ισπανοί προπονητές συναντήθηκαν στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησαν αγκαλιασμένοι, σε μια εικόνα που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο τεχνικός του Άρη θέλησε να δώσει συνέχεια στη συγκεκριμένη στιγμή, ανεβάζοντας φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να κάνουμε παρέα». Η ανάρτηση του Χιμένεθ ανέδειξε τη σχέση εκτίμησης που τον συνδέει με τον Βάσκο προπονητή του Ολυμπιακού και αποτέλεσε ένα ακόμη δείγμα ποδοσφαιρικού πολιτισμού, πέρα από το αγωνιστικό αποτέλεσμα.