Άρης - Παναιτωλικός 2-0: Ποδαρικό στο 2026 με πρόκριση και ραντεβού με Παναθηναϊκό στους «8»

Στόχος επετεύχθη για τον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς υποδέχτηκαν την Τρίτη (06/01) τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με φόντο την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και πήραν στα χέρια τους το εισιτήριο έπειτα από την επικράτηση με 2-0. Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα οι «κίτρινοι» αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ματς των προημιτελικών.

Οι ποδοσφαιριστές του Μανόλο Χιμένεθ έπιασαν ικανοποιητική απόδοση μόνο στο πρώτο 45λεπτο, οπότε βρήκαν δίχτυα δύο φορές με Μορόν, Ράτσιτς απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου που είχε παθητικό ρόλο και δεν απείλησε.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Άρης έριξε ταχύτητα και παρότι είχε δοκάρι και ακυρωθέν γκολ με τον Καντεβέρε, έπαιξε με τη φωτιά. Αν οι επιθετικοί του Γιάννη Αναστασίου ήταν λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια, θα έμπαιναν στο ματς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ έκανε την έκπληξη σε ό,τι αφορά στις επιλογές του και έδωσε φανέλα βασικού στον Μισεουί. Ο Ολλανδός δεν είχε πάρει πολλές ευκαιρίες ως τώρα. Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή και μέχρι το 26' είχαν κερδίσει 6 κόρνερ. Η ομάδα του Αγρινίου από την άλλη πλευρά είχε νέο πρόσωπο τον Σατσιά στο αρχικό σχήμα, αλλά και παθητικό ρολο σε όλο το πρώτο 45λεπτο.

Ο Άρης απείλησε κυρίως από στατικές φάσεις, όμως στο 30' πήρε το προβάδισμα στο σκορ από πολύ όμορφη συνεργασία των ποδοσφαιριστών του. Ο Ράτσιτς έκανε ντρίπλα και άνοιξε τη μπάλα για τον Μόντσου, αυτός πάσαρε αριστερά στον Μισεουί και ο τελευταίος με σέντρα βρήκε τον Μορόν για να γίνει το 1-0 με κεφαλιά του Ισπανού επιθετικού.

Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος του Μορόν ο φορ των «κιτρίνων» κάλεσε όλους τους συμπαίκτες του να πανηγυρίσουν με τον προπονητή τους, Μανόλο Χιμένεθ. Μία κίνηση στήριξης προς τον Ισπανό τεχνικό...

Ο Παναιτωλικός συνέχισε να μη βγάζει αντίδραση, οπότε ήταν θέμα χρόνου να δεχτεί και δεύτερο γκολ. Αυτή τη φορά ήταν ο Ράτσιτς που έγινε κάτοχος της μπάλας εκτός περιοχής, η άμυνα των φιλοξενούμενων αδράνησε και αυτός με «κεραυνό» δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ζίβκοβιτς.

Η μοναδική φορά που η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου απείλησε ήταν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Άλεξιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα «καναρίνια» είχαν νέα πρόσωπα τους Μπρέγκου, Ενκολόλο σε μία προσπάθεια να δείξουν μεγαλύτερη επιθετικότητα, όμως και πάλι δεν τα κατάφεραν. Ο Άρης έδειξε να έχει ρίξει ταχύτητα και σε καμία περίπτωση οι ποδοσφαιριστές του Μανόλο Χιμένεθ δεν έβγαλαν την ένταση του πρώτου 45λεπτου.

Πρώτη καλή στιγμή για τους ποδοσφαιριστές του Χιμένεθ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η κεφαλιά του Καντεβέρε στο δοκάρι στο 71'. Ακολούθησε στο 77' η διπλή χαμένη ευκαιρία των Καντεβέρε, Παναγίδη που δεν μπόρεσαν να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα με εξουδετερωμένο τον Αθανασιάδη.

Γκολ: Μορόν (30'), Ράτσιτς (44')

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδ/νήσου)

Κίτρινες: Ράτσιτς (45'), Άλεξιτς (45'+1') Γκαρθία (53'), Μανρίκε (58'), Μόντσου (81')

Κόκκινες:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (80' Νινγκ), Πέρεθ (70' Ντουντού), Παναγίδης (80' Χαρούπας), Μισεουί (46' Γένσεν), Μορόν (63' Καντεβέρε).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Μαυρίας (86' Γκράναθ), Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (72' Εστέμπαν), Νικολάου (46' Μπρέγκου), Ματσάν (86' Σμυρλής), Μίχαλακ (46' Ενκολόλο), Άλεξιτς.

Πηγή: Athletiko.gr