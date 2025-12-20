Ένα αυτογκόλ και ο φοβερός Αθανασιάδης «υπέγραψαν» το διπλό του Άρη κόντρα στον Αστέρα AKTOR (0-1)

Επέστρεψε στις νίκες ο Άρης, καθώς κατάφερε να επικρατήσει του Αστέρα Aktor με 1-0 στην Τρίπολη για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Έτσι έσπασε το αήττητο σερί επτά αγώνων των Αρκάδων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο (3-4-1), μένοντας μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στην Super League χωρίς γκολ.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ευτύχησε να σκοράρει με αυτογκόλ του Ιβάνοφ και να έχει σε καταπληκτική μέρα τον Αθανασιάδη. Ο Έλληνας γκολκίπερ... κατέβασε τα ρολά και με σημαντικές επεμβάσεις κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν, χαρίζοντας στην ομάδα του τους τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Το ματς

Στο 12' πρώτη καλή στιγμή για τους Αρκάδες, όταν ο Μεντιέτα εκτέλεσε κόρνερ, ο Αλάγκμπε πήρε την κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν βρήκε εστία. Δέκα λεπτά μετά ο Άρης ευτύχησε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ατομική ενέργεια του Μόντσου από τα δεξιά, ο Ισπανός γύρισε την μπάλα παράλληλα με την εστία, ο Ιβάνοφ με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ με πολύ καλή αμυντική λειτουργία κατάφερε να κρατήσει τον Αστέρα Aktor μακριά από την εστία του και να μην απειληθεί σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Τελευταία καλή στιγμή ένα μακρινό σουτ του Γαλανόπουλου που πέρασε αρκετά μέτρα πάνω μακριά από την εστία.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, ο Άρης είχε σημαντική ευκαιρία. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Μόντσου, ο Τεχέρο πήρε κεφαλιά, με τον Μορόν να αστοχεί με το κεφάλι. Στο 59' ο Αστέρας Aktor άγγιξε την ισοφάριση. Ο Καλτσάς έκλεψε την μπάλα, γύρισε στον Μακέντα, ο Ιταλός έβγαλε τετ α τετ τον Μπαρτόλο αλλά ο Αθανασιάδης τον νίκησε με το πόδι.

Στο 66' ο Πέρεθ έκανε το σουτ από μακριά, η μπάλα έσκασε στο έδαφος, ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε με δυσκολία. Δύο λεπτά μετά ο Αθανασιάδης είχε μία ακόμα σημαντική επέμβαση σε καλό μακρινό σουτ του Μπαρτόλο. Στο 71' το πλασέ του Παναγίδη δεν βρήκε εστία.

Έξι λεπτά πριν την συμπλήρωση των «90», ο Αθανασιάδης είχε ακόμα μία σημαντική επέμβαση σε σουτ του Μπαρτόλο, ενώ στο 89' στέρησε το γκολ από τον Καλτσά, με μία εξαιρετική απόκρουση.

Γκολ: 22' Ιβάνοφ (αυτογκόλ)

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: 34' Αλάγκμπε, 41' Πομόνης, 55' Μπαρτόλο - 35' Παναγίδης, 66' Ρόουζ, 74' Γαλανόπουλος

Κόκκινες: -

Αστέρας Aktor (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (46' Τζανδάρης), Αλάγκμπε (46' Μούμο), Εμμανουηλίδης (74' Γκιοακίνι), Μεντιέτα (46' Μπαρτόλο), Κέτου (57' Καλτσάς), Μακέντα

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Γαλανόπουλος, Πέρεθ (83' Γιαννιώτας), Παναγίδης (75' Νινγκ), Μόντσου, Μορουτσάν (75' Ντούντου), Μορόν

Πηγή: Athletiko.gr