Live το μεγάλο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Η ήττα από τον Ατρόμητο, σε συνδυασμό κυρίως με την προβληματική εμφάνιση, προκάλεσε εσωτερικές αναταράξεις στον «Δικέφαλο του Βορρά». Παρ’ όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ παραμένει σε απόσταση βολής από την κορυφή της Stoiximan Super League.



Στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου, η νίκη με 4-1 απέναντι στη Μαρκό δεν κατάφερε να κατευνάσει πλήρως τη δυσαρέσκεια, καθώς η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου χρειαζόταν νίκη με διαφορά τεσσάρων τερμάτων για να εξασφαλίσει το ευνοϊκότερο μονοπάτι της διοργάνωσης. Ως αποτέλεσμα, στα προημιτελικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αποκτά χαρακτήρα «τελικού».

Aπό την άλλη ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στη Stoiximan Super League, επικρατώντας δύσκολα του Βόλου με 2-1 εντός έδρας, αφήνοντας πίσω τη γκέλα με την ΑΕΛ Novibet. Στο Κύπελλο, η νίκη επί της Καβάλας δεν ήταν αρκετή ώστε να εξασφαλίσει το πιο βατό μονοπάτι της διοργάνωσης.

Παράλληλα, προέκυψαν αγωνιστικά προβλήματα στη γραμμή κρούσης. Οι Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι αντιμετώπισαν τραυματισμούς, ενώ οι Ντέσερς και Λαφόν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων στο Κόπα Άφρικα. Ο Τουμπά παραμένει αμφίβολος λόγω ίωσης, ενώ στα θετικά, ο Σβιντέρσκι προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι

