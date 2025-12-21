ΑΕΛ - Ατρόμητος 0-0: Δεν ρίσκαρε κανείς σε ένα ματς που θα ξεχαστεί γρήγορα

Κάκιστο ματς στο AEL FC Arena, με την ΑΕΛ Novibet και τον Ατρόμητο να αναδεικνύονται ισόπαλοι χωρίς τέρματα για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μπορεί οι Θεσσαλοί να ήταν αυτοί που καίγονταν για τη νίκη, ωστόσο περισσότερο είχαν το νου τους στα μετόπισθεν και λιγότερο πίεσαν τον αντίπαλο για να βρουν ένα γκολ. Έκτο ματς χωρίς τρίποντο για τους βυσσινί που παραμένουν σε δύσκολη βαιθμολογική θέση.

Το ματς

Κάκιστο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να έχουν ρίξει το βάρος στο αμυντικό κομμάτι, με στόχο να κρατήσουν το μηδέν στα μετόπισθεν και με υπομονή να βρουν ένα γκολ. Στο έβδομο λεπτό ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε εύκολα το σουτ το Τούπτα, ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Γκαράτε. Ουδέποτε απείλησε ο Ατρόμητος στο πρώτο μέρος, πίσω από το κέντρο έβγαλε όλο το 45άλεπτο.

Οι Περιστεριώτες είχαν την πρώτη τους τελική στο 55', με το σουτ του Γιουμπιτάνα να φεύγει πολύ μακριά από την εστία του Αναγνωστόπουλου. Ένα λεπτό μετά το σουτ του Πέρες πέρασε ψηλά άουτ. Με την εικόνα του ματς να μην διαφοροποιείται παρά τις αλλαγές και τους Θεσσαλούς που είχαν μεγάλη ανάγκη τους τρεις βαθμούς να μην μπορούν να γίνουν δημιουργικοί και να απειλήσουν την άμυνα των κυανόλευκων.

Στο 74' ο Σάββας Παντελίδης πέρασε στο ματς τον μέχρι πρότινος «κομμένο» Ουάρντα, σε μία προσπάθεια να βρει το γκολ της νίκης. Ωστόσο η ΑΕΛ ήταν εντελώς ακίνδυνη και δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ούτε μία τελική.

Κίτρινες: 30' Πέρες, 37' Κοσσονού - 11' Τσαντίλας, 30' Κίνι, 44' Μίχορλ, 62' Καραμάνης, 89' Αϊτόρ

Κόκκινες: -

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (74' λ.τρ. Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσσονού, Σουρλής (81' Ατανάσοφ), Πέρες, Σαγάλ (74' Ουάρντα), Τούπτα, Μούργος (81' Χατζηστραβός), Γκαράτε (66' Πασάς)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Γιουμπιτάνα (91' Τζοβάρας), Μπάκου (85' Αϊτόρ), Τσαντίλας (65' Φαν Βέερτ)



Πηγή: Athletiko.gr