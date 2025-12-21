Live η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην «ΟPAP Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στην OPAP Arena για τη 15η αγωνιστική της Super League, με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που μπορεί να τη φέρει μόνη πρώτη στη βαθμολογία πριν το τέλος του 2025. Η Ένωση θέλει να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού και να συνεχίσει το θετικό σερί της απέναντι στους Κρητικούς, τους οποίους έχει κερδίσει στα τρία τελευταία εντός έδρας παιχνίδια. Ο Νίκολιτς δεν θα έχει τον τιμωρημένο Πινέδα και αρκετούς τραυματίες, ενώ ο ΟΦΗ ταξιδεύει στην Αθήνα με απουσίες, αλλά με διάθεση να διεκδικήσει ό,τι μπορεί.

Live η αναμέτρηση