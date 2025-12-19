Τρελάθηκε ο Ηλιόπουλος με την επική πρόκριση της ΑΕΚ - Μοίρασε πριμ μισό εκατ. ευρώ (vid)

Η επική ανατροπή της ΑΕΚ απέναντι στην Κραϊόβα (3-2), που χάρισε στην Ένωση το εισιτήριο για τους «16» του Conference League προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου «κιτρινόμαυρο» πάρτι στα αποδυτήρια της OPAP Arena. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, θέλοντας να επιβραβεύσει τους παίκτες για την αυταπάρνηση που έδειξαν στο χορτάρι, ανακοίνωσε ένα εντυπωσιακό πριμ ύψους 500.000 ευρώ.

Το «παζάρι» και η αποθέωση στα αποδυτήρια

Η είσοδος του Μάριου Ηλιόπουλου και του Χαβιέρ Ριμπάλτα στα αποδυτήρια έγινε μέσα σε κλίμα γενικής ευφορίας. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, αφού συνεχάρη ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο για τη μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις, είχε μυθικό διάλογο με τον Βίντα.

Αρχικά, ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε σε ένα ποσό της τάξεως των 300.000 ευρώ, ωστόσο η παρέμβαση του προποντή της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος του υπενθύμισε με νόημα πως «έρχονται Χριστούγεννα», άλλαξε τα δεδομένα. Μετά από διαδοχικές... πιέσεις, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ «κλείδωσε» το μπόνους στο μισό εκατομμύριο ευρώ, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού, με τον Μουκουντί να τον παίρνει μια μεγάλη αγκαλιά και τους υπόλοιπους παίκτες να τον αποθεώνουν.

«Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη χωρίς δεύτερη σκέψη»

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του θρίλερ, ο Μάριος Ηλιόπουλος στάθηκε στο σασπένς της αναμέτρησης και τη δικαίωση της προσπάθειας των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς.

«Σήμερα ζήσαμε ένα απίστευτο σασπένς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη χωρίς καμία αμφιβολία. Η μπάλα μερικές φορές σου παίζει παιχνίδια, πηγαίνει στο δοκάρι ή φεύγει για εκατοστά, αλλά στο τέλος μίλησε η ψυχή της ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόκριση αυτή, που σφραγίστηκε με τα γκολ των Κουτέσα και Γιόβιτς στις καθυστερήσεις, βρίσκει την ΑΕΚ στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και το κλαμπ σε απόλυτη συσπείρωση ενόψει της συνέχειας.