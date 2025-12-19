Η τελική βαθμολογία της League Phase του Conference League μετά την νίκη της ΑΕΚ

Η αυλαία της League Phase του Conference League έπεσε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) με όλα τα ματς να γίνονται στις 22:00. Η ΑΕΚ πήρε την νίκη σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές και συγκινήσεις βάζοντας δυο γκολ στις καθυστερήσεις με τους Κουτέσα και Γιόβιτς και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, ενώ απέκλεισε την Κραιόβα που μέχρι το 90' κρατούσε την νίκη στα χέρια της.

Η Κρίσταλ Πάλας ήρθε ισόπαλη με την Κουόπιο, καθώς προηγήθηκε νωρίς με τον Ούτσε(5') όμως είδε τους φιλοξενούμενους με δυο γκολ από τους Πάρτζιτσεκ (50') και Σισέ (53') να κάνουν την ανατροπή. Τελικά οι Λονδρέζοι πήραν την ισοπαλία με το γκολ του Ντέβενι στο 76', και έτσι τερμάτισε εκτός οκτάδας. Εκτός οκτάδας και Άλκμααρ που ήρθε ισόπαλη με την Γιαγκελόνια των δέκα παικτών από το 63', αλλά και η Σάμσουνσπορ που έχασε με 2-0 από την Μάινζ στην Γερμανία.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Μάινζ - Σάμσουνσπορ 2-0

Σπάρτα Πράγας - Αμπερντίν 3-0

ΑΕΚ - Κραιόβα 3-2

ΑΕΚ Λάρνακας - Σχεντίγια 1-0

Άλκμααρ - Γιαγκελόνια 0-0

Κρίσταλ Πάλας - Κουόπιο 2-2

Δυναμό Κιέβου - Νόα 2-0

Λωζάνη - Φιορεντίνα 1-0

Ζρίνσκι - Ραπίντ Βιέννης 1-1

Λέγκια Βαρσοβίας - Λίνκολν 4-1

Τσέλιε - Σέλμπουρν 0-0

Ομόνοια - Ρακόβ 0-1

Ράγιο Βαγιεκάνο - Ντρίτσα 3-0

Στρασβούργο - Μπρέινταμπλικ 3-1

Σαχτάρ - Ριέκα 0-0

Σάμροκ Ρόβερς - Χάμρουν 3-1

Σίγκμα Όλομουτς - Λέχ Πόζναν 1-2

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Χάκεν 1-0

Η τελική βαθμολογία της League Phase