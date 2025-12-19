ΑΕΚ - Κραϊόβα 3-2 : «Λυτρώθηκε» με Κουτέσα στο 90+7' , νίκησε με Γιόβιτς στο 90+15'

Η ΑΕΚ έζησε μια από τις πιο δραματικές ευρωπαϊκές βραδιές της στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετατρέποντας το φαινομενικά χαμένο παιχνίδι με την Κραϊόβα σε θρίαμβο πρόκρισης. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, πλήρωσε στιγμές αδράνειας και είδε τον χρόνο να λειτουργεί εναντίον της, η Ένωση δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια. Με όπλο την επιμονή, την πίεση και την ώθηση του κόσμου της, κατάφερε να μειώσει με τον Βίντα, να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις με τον Κουτέσα και τελικά να ολοκληρώσει την ανατροπή στην παράταση με το εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς. Με αυτή τη μυθική ανατροπή η ΑΕΚ τερμάτισε 3η στη League Phase του Conference και εξασφάλισε τη παρουσία της στους «16».

Το ματς

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και δημιούργησε τις πρώτες προϋποθέσεις για γκολ, με κύριο εκφραστή τον Μάνταλο στη δημιουργία. Στο 7ο λεπτό, ο αρχηγός της Ένωσης έβγαλε κάθετη μπαλιά στον Γιόβιτς, ο οποίος αστόχησε με σουτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή, με τη φάση να ολοκληρώνεται υπόδειξη οφσάιντ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Περέιρα με τακουνάκι βρήκε τον Πήλιο, η σέντρα του οποίου κατέληξε σε κεφαλιά του Πινέδα χωρίς ισορροπία. Στο 10’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, ο Βίντα πήρε τη γυριστή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ. Η ΑΕΚ συνέχισε να απειλεί, με τον Πινέδα στο 19’ να σουτάρει μετά από επαφή του Μαρίν, με την μπάλα να κοντράρει και να περνά πάνω από το δοκάρι.

Στο 30’, η Κραϊόβα άνοιξε το σκορ, όταν ο Μπάντελι έκλεψε την μπάλα από τον Πινέδα, ο Ετίμ εκτέλεσε, ο Στρακόσα απέκρουσε και ο Μπαϊαράμ σκόραρε στην επαναφορά. Η ΑΕΚ προσπάθησε να απαντήσει, με τον Γιόβιτς στο 35’ να σουτάρει στα σώματα έπειτα από γύρισμα του Περέιρα, ενώ στο 45’ ο Ισένκο απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Σέρβου φορ μετά από κόρνερ του Μάνταλου. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Κραϊόβα να προηγείται 0-1.

eurokinissi

Στο 51ο λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν από αριστερά, ο Γιόβιτς βρήκε την μπάλα με το κεφάλι από κοντά, χωρίς όμως να βρει στόχο, ενώ στη συνέχεια ο Περέιρα πλάσαρε με λόμπα σε ανυπεράσπιστη εστία, με τη φάση να σταματά λόγω επιθετικού φάουλ του Γιόβιτς.

Στο 59’ η Κραϊόβα έφτασε στο 0-2, όταν ο Τσικαλντάου «χτύπησε» στον ανοικτό χώρο, πέρασε τον Ρέλβας και τελείωσε τη φάση με υπέροχο σουτ.

Στο 65ο λεπτό η ΑΕΚ μείωσε το σκορ, όταν ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά και ο Βίντα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση αλλά και της 8αδας της League Phase. Το γκολ που έστειλε την ΑΕΚ στους «16» ήρθε στο 5ο λεπτό τον καθυστερήσεων, όταν ο Ελιάσον έβγαλε τη σέντρα και ο Κουτέσα σκόραρε με σκαστή κεφαλιά. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν και τη νίκη με πέναλτι που κέρδισε ο Βίντα και μετουσίωσε ο Γιόβιτς στο 90+15'.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Κραϊόβα: Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Σκρέκλου, Μπάντελι, Τέλες, Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι, Τσικάλντο, Ετίμ, Μπαλαράμ, Αλ Χαμλαουί.