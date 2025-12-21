ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1: Χριστούγεννα στη κορυφή με ανατροπή για την Ένωση

Άλλη μία ανατροπή, αυτή τη φορά σε επίπεδο πρωταθλήματος για την ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα μόλις στο 2' με τον Σαλσέδο ενώ είχαν και δοκάρι λίγα λεπτά αργότερα. Η Ένωση έψαξε αντίδραση αλλά της πήγαιναν όλα στραβά στο πρώτο μέρος, με δύο ακυρωμένα γκολ και χαμένη εκτέλεση πέναλτι από τον Γιόβιτς. Η αντίδραση και η ανατροπή ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο όπου με Λιούμπισιτς (54') και Γιόβιτς (67') να ολοκληρώνουν το comeback - κορυφής, καθώς με αυτή την νίκη έφτασε τους 37 βαθμούς και έριξε από την πρώτη θέση τον νταμπλούχο Ολυμπιακό.

Ο Σαλσέδο «πάγωσε» την «OPAP Arena»- Χαμένο πέναλτι ο Γιόβιτς

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ (0-1) απέναντι στον ΟΦΗ, σε ένα πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάσεις, ένταση και χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν. Οι Κρητικοί αιφνιδίασαν μόλις στο 2’, όταν ο Κωστούλας έβγαλε εξαιρετική βαθιά μπαλιά, ο Νους κινήθηκε σωστά στον χώρο, απέφυγε τον Βίντα και γύρισε τη μπάλα, η οποία πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα, για να έρθει ο Σαλσέδο και να τη σπρώξει στα δίχτυα για το 0-1.

Ο ΟΦΗ μάλιστα άγγιξε και δεύτερο γκολ, με τον ίδιο παίκτη στο 4’ να αστοχεί μετά από κάθετη του Ανδρούτσου, αλλά και στο 22’, όταν ο Σαλσέδο «σέρβιρε» ιδανικά στον Σενγκέλια, ο οποίος σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Στρακόσα.



Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, είχε την κατοχή και κάποιες καλές στιγμές, όπως στο 23’ με το διαγώνιο σουτ του Καλοσκάμη που μπλόκαρε ο Λίλο, αλλά και στο 28’, όταν το δυνατό σουτ του ίδιου παίκτη από το ημικύκλιο ανάγκασε τον γκολκίπερ του ΟΦΗ σε δύσκολη επέμβαση σε κόρνερ. Στο ίδιο λεπτό, ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε λάθος του Γκρούγιτς, όμως ο Σαλσέδο αστόχησε από καλή θέση. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2’) η ΑΕΚ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, όταν μετά από κάθετη του Καλοσκάμη ο Μπόρχα ανέτρεψε τον Πένραϊς και καταλογίστηκε πέναλτι. Ο Γιόβιτς όμως στο 45+3’ έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, χάνοντας την κορυφαία στιγμή της Ένωσης. Νωρίτερα, οι «κιτρινόμαυροι» είδαν και δύο γκολ να ακυρώνονται σωστά, για επιθετικό φάουλ και οφσάιντ. Παρά το εις βάρος της σκορ, η ΑΕΚ δημιούργησε προϋποθέσεις, αλλά δεν διάβασε σωστά τον αντίπαλο σε κομμάτια του παιχνιδιού, με τον κόσμο να χειροκροτεί στο φινάλε του πρώτου 45λέπτου, περιμένοντας τις διορθώσεις στη συνέχεια.

Ανατροπή με Λιούμπισιτς και Γιόβιτς

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα με το κεφάλι στα δίχτυα του Λίλο αλλά και αυτό το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Σέρβος ήταν σε θέση οφσάιντ.

Η Ένωση που μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος έφερε το ματς στα ίσια με τον Λιουμπισιτς στο 54' που πήρε το «ριμπάουντ» της κακής απομάκρυνσης του Αλβανού κίπερ του ΟΦΗ σε σουτ του Κοϊτά.

Η ολική ανατροπή για τους γηπεδούχους ήρθε με μια κεφαλιά του Λούκα Γιόβιτς στο 68ο λεπτό. Ο Σέρβος το έψαχνε με... μανία στο ματς και το βρήκε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μάριν.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζ. Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

ΟΦΗ: Λίλο, Κωστούλας, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.