«Βόμβα» με Βάργκα στην ΑΕΚ - Ποιος είναι ο Ούγγρος φορ που διάλεξαν Ηλιόπουλος-Ριμπάλτα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, ο 31χρονος Ούγγρος διεθνής Μπαρνάμπας Βάργκα έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, με τα τυπικά να απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η περίπτωσή του είχε απασχολήσει έντονα τους ανθρώπους της «Ένωσης» και πληροφορίες αναφέρουν πως αποτελούσε εδώ και μήνες τον βασικό στόχο του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε να κλείσει τη συμφωνία και για να καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο των υπόλοιπων ομάδων, που τις τελευταίες ημέρες εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του χρειάστηκε να καταβάλει ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΑΕΚ ευελπιστεί πως η προσθήκη του Βάργκα στο έμψυχο δυναμικό της θα προσφέρει άμεσα ποιοτικές λύσεις στη θέση του σέντερ φορ. Η πρόσφατη φόρμα του διεθνούς με την Ουγγαρία 31χρονου ενθαρρύνει τους ανθρώπους του «δικεφάλου» πως θα βοηθήσει την επιθετική λειτουργία της ομάδας του Νίκολιτς, ο οποίος κλήθηκε να παρατάξει την ομάδα του σε πολλά παιχνίδια χωρίς τον τραυματία Ζίνι.

Ποιος είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα γεννήθηκε στην Ουγγαρία το 1994. Έχει ύψος 1,85μ. και φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν. Έχει πετύχει έως τώρα 10 γκολ και 4 ασίστ σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ μετράει και 6 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις για τα προκριματικά του Champions League. Επίσης, έχει σκοράρει 4 γκολ σε 6 αγώνες για το Europa League.

Η χρηματιστηριακή του αξία προσεγγίζεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιό του με τη Φερεντσβάρος έχει διάρκεια μέχρι το 2027.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Χάλαντας και σε ηλικία 15 ετών μεταπήδησε στην Αυστρία, για λογαριασμό της Εμπεράου, με την οποία σημείωσε 35 γκολ σε 57 συμμετοχές. Έκτοτε αγωνίστηκε στις Μάτερσμπουργκ (16 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασίστ), Λάφνιτς (30 συμμετοχές, 12 γκολ, 5 ασίστ), Παξί (34 συμμετοχές, 29 γκολ και 2 ασίστ), και Γκίρμοτ (60 συμμετοχές, 29 γκολ, 10 ασίστ).

Τον Ιούλιο του 2023 φόρεσε τη φανέλα της κορυφαίας ομάδας στην ιστορία του ουγγρικού ποδοσφαίρου, Φερεντσβάρος. Με τη φανέλα της έχει μέχρι στιγμής 113 εμφανίσεις, σημειώνοντας 70 γκολ και 22 ασίστ.

Είναι διεθνής και με την εθνική Ουγγαρίας μετράει 28 συμμετοχές και 13 γκολ.