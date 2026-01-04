Στον «αέρα» η άφιξη του Βάργκα για την ΑΕΚ λόγω του προβλήματος στο ελληνικό FIR

Σοβαρή δυσλειτουργία καταγράφεται τις τελευταίες ώρες σε ολόκληρο τον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να έχουν «παγώσει» αφίξεις και αναχωρήσεις τόσο στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Η συγκεκριμένη κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει και την άφιξη του Μπαρνάμπας Βάργκα στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο Ούγγρος φορ αναμένεται να βρεθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» την Κυριακή (4/1), προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από το ουγγρικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, για να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία, θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στο FIR Αθηνών, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Αν όλα πάνε καλά, ο 31χρονος θα φτάσει στη χώρα μας το απόγευμα της Κυριακής για να ολοκληρώσει την μετακίνηση του στην Ένωση.