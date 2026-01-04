Πρόβλημα στα συστήματα ελέγχου:«Παγώνει» ο ελληνικός εναέριος χώρος–Στον αέρα πτήσεις σε όλη τη χώρα

Σοβαρή δυσλειτουργία καταγράφεται τις τελευταίες ώρες σε ολόκληρο τον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να έχουν «παγώσει» αφίξεις και αναχωρήσεις τόσο στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωναμε τον πίνακα αφίξεων του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών ακυρώνονται οι πτήσεις εσωτερικού με προορισμό την Αθήνα, ενώ εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που βρίσκονται στον αέρα.

Το τεχνικό ζήτημα επηρεάζει όλες τις πτήσεις προς και από την Ελλάδα και ήδη γίνεται αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση του προβλήματος. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ, αλλά και κλείσιμο του FIR Αθηνών μέχρι την αποκατάσταση του ζητήματος στις επικοινωνίες.



Περισσότερα σε λίγο...