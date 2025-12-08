Οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν περισσότερο - Δεύτερο πανευρωπαϊκά το Ελ. Βενιζέλος σε αριθμό επιβατών

Ισχυρή οργανική ανάπτυξη καταγράφει για μια ακόμη χρονιά το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας. το «Ελευθέριος Βενιζέλος» πλασαρίστηκε στην δεύτερη θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση επιβατών (+19,6%), μετά το Φιουμιτσίνο της Ρώμης και έτσι πήρε τη θέση του Ορλί (Παρίσι) στη δεκάδα.

Κάπως έτσι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψαν μεγάλη αύξηση στην επιβατική κίνηση για το έτος 2024.

Αναλυτικότερα, ο συνολικός αριθμός επιβατών που ταξίδεψαν αεροπορικώς στην ΕΕ ανήλθε σε 1,1 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το 2023 (973 εκατομμύρια).

Παράλληλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν άνοδο στον αριθμό των αεροπορικών επιβατών σε σύγκριση με το 2023.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν η Ουγγαρία (+19,2%), η Τσεχία (+18,9%) και η Εσθονία (+17,8%), ενώ οι χαμηλότερες μεταβολές σημειώθηκαν στη Σουηδία (+1,3%), στη Βουλγαρία (+3,8%) και στη Γαλλία και Ιρλανδία (αμφότερες +4,6%).

Αυξήθηκε ο όγκος ταχυδρομείου

Παρά το γεγονός ότι ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως τα ΕΛΤΑ ή τα δανέζικα και γερμανικά ταχυδρομεία, βλέπουν τους κύκλους εργασιών τους να μειώνονται υποχρεώνοντάς σε κλείσιμο καταστημάτων, ωστόσο το συνολικό μεταφερόμενο φορτίο και ταχυδρομείο στην ΕΕ αυξήθηκε επίσης κατά 8,7% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Αυτή η άνοδος οφείλεται κυρίως στη μεταφορά από και προς τρίτες χώρες (+10,8%), ενώ η ενδοενωσιακή μεταφορά παρέμεινε σχεδόν σταθερή (+0,1%) και η εγχώρια μεταφορά υποχώρησε κατά 4,3%.

Τέλος σε εθνικό επίπεδο, τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν η Ουγγαρία (+65,9%), η Τσεχία (+43,7%) και η Ελλάδα (+36,7%). Πτώση εμφάνισαν η Πολωνία (-3,6%) και η Λετονία (-2,7%).