Έρευνα κόλαφος: Στην κορυφή των εργασιακών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών η Ελλάδα

Κάποια από τα υψηλότερα ποσοστά σχετικά με το χάσμα εργασιακής απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών κατέγραψε η Ελλάδα για το 2024 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Στερεά Ελλάδα να κατέχει την πρώτη θέση με 31,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Όπως αναφέρει η έρευνα της Eurostat, σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες στην περιοχή αυτή βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, σε αντίθεση με τους άνδρες που απασχολούνται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.

Συνολικά στην ΕΕ, το χάσμα ανήλθε σε 10,0 ποσοστιαίες μονάδες το 2024. Το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες ηλικίας 20-64 ετών ήταν 80,8%, ενώ για τις γυναίκες 70,8%. Η διαφορά αυτή αντικατοπτρίζει τις διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Οι ελληνικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα χάσματα

Οι 24 περιφέρειες της ΕΕ με χάσμα μεγαλύτερο των 17,5 μονάδων περιλαμβάνουν:

Ελλάδα: 11 από τις 13 περιφέρειες (εκτός Αττικής και Ηπείρου)

Ιταλία: 8 περιφέρειες στην κεντρική/νότια Ιταλία, συμπεριλαμβανομένου του Λάτιο

Ρουμανία: 4 περιφέρειες

Ισπανία: Ciudad de Ceuta

Οι μεγαλύτερες τιμές καταγράφηκαν σε:

Στερεά Ελλάδα: 31,2 μονάδες

Απουλία (Ιταλία): 29,8 μονάδες

Καμπανία (Ιταλία): 29,1 μονάδες

Βασιλικάτα (Ιταλία): 28,1 μονάδες

Οι περιφέρειες με τα μικρότερα χάσματα βρίσκονται κυρίως στη Σουηδία, Φινλανδία, Γερμανία, Γαλλία και Πορτογαλία, όπου οι γυναίκες σε πολλές περιφέρειες συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας, φτάνοντας ακόμα και σε υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους άνδρες.

Στην ΕΕ υπάρχουν μόλις 4 περιφέρειες όπου οι γυναίκες απασχολούνται περισσότερο από τους άνδρες: τρεις στη Φινλανδία και η πρωτεύουσα της Κροατίας, Grad Zagreb.

Γιατί η Ελλάδα παραμένει πίσω

Οι λόγοι για το υψηλό ελληνικό χάσμα είναι πολλοί ωστόσο η έρευνα περιλαμβάνει μονάχα μερικές όπως:

Αναλογικά μεγάλο φορτίο οικιακών και φροντιστηριακών υποχρεώσεων για τις γυναίκες

Περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή παιδική φροντίδα

Διακρίσεις στην πρόσληψη, τις προαγωγές και την αμοιβή

Επαγγελματικός διαχωρισμός με συγκέντρωση των γυναικών σε χαμηλότερα αμειβόμενους κλάδους

Λιγότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, που θα μπορούσαν να προωθήσουν πολιτικές ισότητας

Αντίθετα, περιοχές με μικρότερα χάσματα συχνά συνδυάζουν υψηλό ποσοστό απασχόλησης συνολικά και εντατικά μέτρα υποστήριξης των εργαζόμενων γυναικών.

Τι σχεδιάζει η ΕΕ ως απάντηση

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στοχεύει στη μείωση του χάσματος στο μισό έως το 2030, δηλαδή σε 5,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην Ελλάδα, όμως, η διαφορά από το στόχο είναι ακόμη μεγάλη, καθιστώντας αναγκαία άμεση δράση σε:

πολιτικές υποστήριξης της φροντίδας παιδιών,

μέτρα κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας,

προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Η Ελλάδα παραμένει μια από τις πιο δύσκολες περιφέρειες της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα στην αγορά εργασίας, με την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις να είναι πιο επιτακτική από ποτέ.