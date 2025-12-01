Γιορτές χωρίς Καρτ Ποστάλ στην Ευρώπη – Στη θέση τους, η οικονομία των δεμάτων

Σημαντική κάμψη στις πωλήσεις Καρτ-Ποστάλ κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024, αντανακλώντας τη σταθερή μετατόπιση των πολιτών προς τις ψηφιακές μορφές επικοινωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συνολική αξία της αγοράς μειώθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 60 εκατ. ευρώ, έναντι 69 εκατ. το 2023.

Η εικόνα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη μακροχρόνια τάση: από το 2014 έως και το 2019, η αγορά εμφάνιζε σταθερή πτωτική πορεία, με την πανδημία να λειτουργεί προσωρινά ως απρόσμενος παράγοντας ανάκαμψης. Στο διάστημα 2020-2021, εν μέσω περιορισμών στις μετακινήσεις, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 50%, καθώς η ανάγκη για συμβολικές, προσωπικές χειρονομίες επικοινωνίας ενισχύθηκε. Η τελευταία «κορύφωση» της δεκαετίας καταγράφηκε το 2022, με την αγορά να φθάνει τα 81,3 εκατ. ευρώ.

In the EU, 1.45 million people, aged 15 or over, were employed in postal and courier services in 2024, compared with 1.40 million in 2014. 📯



🔹 Among those employed, 0.90 million were men, representing 62.9% of the total workers of this sector.



More ➡️https://t.co/vnASd8Rulc pic.twitter.com/ZzJak4qKg9 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) December 1, 2025

Παρά την υποχώρηση του συγκεκριμένου προϊόντος, ο κλάδος των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών εμφανίζει αξιοσημείωτη αντοχή. Το 2024, 1,45 εκατ. πολίτες ηλικίας 15 ετών και άνω εργάζονταν στον τομέα, έναντι 1,40 εκατ. δέκα χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο, η σχετική συμμετοχή του κλάδου στη συνολική απασχόληση μειώθηκε οριακά: 70 εργαζόμενοι ανά 10.000 απασχολούμενους στην Ε.Ε. το 2024, έναντι 75 το 2014.

Η δημογραφική σύνθεση παραμένει σταθερά ανδροκρατούμενη, με τους άνδρες να αντιστοιχούν στο 62,9% του εργατικού δυναμικού. Η απασχόληση στον κλάδο τροφοδοτείται πλέον περισσότερο από τις αυξημένες ανάγκες διανομής δεμάτων, λόγω της αλματώδους ανόδου του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρά από την παραδοσιακή επιστολική επικοινωνία.

Προσαρμογή στις νέες συνθήκες

Η μείωση των πωλήσεων Καρτ-Ποστάλ δεν συνιστά απλώς εμπορική εξέλιξη, αλλά δείκτη μιας πολιτισμικής μετάβασης στον τρόπο καθημερινής αλληλεπίδρασης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η επιμονή του ταχυδρομικού οικοσυστήματος στην αγορά εργασίας δείχνει ότι ο ρόλος των φυσικών δικτύων διανομής όχι μόνο επιβιώνει, αλλά αναδιαμορφώνεται ώστε να εξυπηρετήσει την ψηφιακή οικονομία.

Για την Ελλάδα, όπου η ζήτηση για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς αυξάνεται σταθερά, ιδίως εκτός των αστικών κέντρων, η ευρωπαϊκή εικόνα επιβεβαιώνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δικτύων, αλλά και τις ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργεί ένας κλάδος σε μετασχηματισμό.

Η νοσταλγία, άλλωστε, μπορεί να δίνει συμβολικό βάρος στις καρτ-ποστάλ, όχι όμως ικανό να αντιστρέψει μια μακρά πορεία φθίνουσας ζήτησης, σε μια Ευρώπη που γράφει ολοένα λιγότερο στο χαρτί και ολοένα περισσότερο στην οθόνη.

Η Δανία αποχαιρετά το γράμμα

Μετά από τέσσερις αιώνες, το γράμμα στη Δανία γίνεται επίσημα «είδος μουσείου». Η PostNord, η κρατική ταχυδρομική υπηρεσία, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει το τελευταίο γράμμα στις 30 Δεκεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας το τέλος της συλλογής και διανομής αλληλογραφίας. Η απόφαση έρχεται μετά από ιστορική κατάρρευση της ζήτησης, με τον όγκο επιστολών να έχει μειωθεί 90% τα τελευταία 25 χρόνια. Η ψηφιοποίηση και η αλλαγή του νομικού πλαισίου έσβησαν την ταχυδρομική υποχρέωση καθολικής εξυπηρέτησης, ανοίγοντας τον δρόμο στους ιδιώτες. Το χαρτί υποχωρεί, τα δέματα κυριαρχούν, και η εποχή της σφραγίδας κλείνει με ένα τελευταίο, συμβολικό χτύπημα.