Eurostat: Στις τρεις τελευταίες χώρες στον ετήσιο μέσο μισθό η Ελλάδα το 2024

Το 2024, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους εργαζομένους στην ΕΕ ήταν 39.800 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,2% από 37.800 ευρώ που ήταν το 2023.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ακολουθούμενος από τη Δανία (71.600 ευρώ) και την Ιρλανδία (61.100 ευρώ). Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης το Βέλγιο, η Αυστρία και η Γερμανία, με αποδοχές άνω των 55.000 ευρώ.



Στον αντίποδα, οι χαμηλότεροι μέσοι μισθοί καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (15.400 ευρώ), την Ελλάδα (18.000 ευρώ) και την Ουγγαρία (18.500 ευρώ).

Οι Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται πολύ πίσω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τις αποδοχές τους να είναι λιγότερες από τις μισές του ευρωπαϊκού μέσου μισθού. Ακόμη και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως η Τσεχία, η Κροατία και η Πολωνία, εμφανίζουν υψηλότερες τιμές, με μισθούς που κυμαίνονται από 22.000 έως 25.000 ευρώ ετησίως.

Παρά τη μικρή άνοδο των μισθών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι πραγματικές αποδοχές παραμένουν στάσιμες λόγω του πληθωρισμού και του αυξημένου κόστους ζωής.