Πώς μπορείς να δεις τον προσωπικό σου πληθωρισμό –Το νέο εργαλείο της ΕΚΤ για το κόστος της ζωής σου

Η ακρίβεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ούτε ένας αριθμός που διαβάζουμε σε έναν πίνακα. Είναι αυτό που ζούμε καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό του ρεύματος, στο πρατήριο, ακόμη και στη βόλτα του Σαββατοκύριακου. Γι’ αυτό και ο επίσημος πληθωρισμός –μια μέση τιμή που υπολογίζει η Eurostat για όλα τα νοικοκυριά μαζί συχνά δεν αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά βιώνει κάθε πολίτης. Το καλάθι του ενός δεν μοιάζει με του άλλου, και έτσι η άνοδος των τιμών επηρεάζει διαφορετικά τον καθένα.

Μπροστά σε αυτή τη «τυφλή γωνία» της οικονομικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσιάζει ένα νέο εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια: τον υπολογιστή προσωπικού πληθωρισμού. Ένα διαδραστικό σύστημα που σου επιτρέπει να δεις, με απόλυτα εξατομικευμένο τρόπο, πόσο σε επηρεάζουν οι ανατιμήσεις με βάση τις διακυμάνσεις των τιμών αλλά και των εσόδων σου. Μια εξατομικευμένη εικόνα για το πόσο ακριβαίνει πραγματικά η ζωή σας, βάσει των δικών σας συνηθειών.

Πώς λειτουργεί ο «υπολογιστής» προσωπικού πληθωρισμού;

1. Επιλέγετε χώρα

Με ένα κλικ διαλέγετε τη χώρα στην οποία ζείτε και αμέσως μπορείτε να συγκρίνετε τον προσωπικό σας πληθωρισμό με τον επίσημο εθνικό δείκτη ή ακόμη και με το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

2. Δηλώνετε τις προσωπικές σας δαπάνες

Συμπληρώνετε πόσα ξοδεύετε κάθε μήνα σε 12 βασικές κατηγορίες: από τρόφιμα και στέγαση μέχρι μεταφορές και ψυχαγωγία. Θέλετε μεγαλύτερη ακρίβεια; Υπάρχουν και υποκατηγορίες.

Για δαπάνες που γίνονται σπάνια αλλά κοστίζουν ακριβά –π.χ. αγορά αυτοκινήτου– το εργαλείο σας ζητά να τις μετατρέψετε σε μηνιαίο κόστος: αν το αυτοκίνητο το κρατάτε έξι χρόνια, διαιρείτε την τιμή του με τους 72 μήνες.

3. Βλέπετε το αποτέλεσμα

Το εργαλείο υπολογίζει τον δικό σας προσωπικό δείκτη και τον συγκρίνει με τον επίσημο.

Έτσι βλέπετε καθαρά: σας χτυπά πιο έντονα ο πληθωρισμός ή λιγότερο;

Επιπλέον, εμφανίζεται ποιες κατηγορίες –τρόφιμα, ενέργεια, μεταφορές– έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στις μεταβολές.

Γραφήματα όπως το «Προσωπικό καλάθι κατανάλωσης» και το «Ιστορικό προσωπικού πληθωρισμού» δείχνουν τις τάσεις των δικών σας δαπανών σε σύγκριση με τον επίσημο ΕνΔΤΚ.

Από πού αντλεί τα δεδομένα;

Για τον υπολογισμό χρειάζονται δύο τύποι πληροφοριών:

Τα ποσά που ξοδεύετε εσείς (τα εισάγετε χειροκίνητα).

Τα επίσημα στοιχεία τιμών για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία το εργαλείο αντλεί αυτόματα από τη βάση δεδομένων της ΕΚΤ (Statistical Data Warehouse), η οποία ανανεώνεται κάθε μήνα.

Σημαντικό: οι δικές σας καταναλωτικές πληροφορίες δεν αποθηκεύονται. Μόλις κλείσετε τη σελίδα, διαγράφονται.

Πόσο ακριβής είναι τελικά η μέτρηση;

Ο προσωπικός πληθωρισμός υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος των μεταβολών τιμών, σύμφωνα με το πού ξοδεύετε τα περισσότερα χρήματα. Όσο μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφουν τα αγαθά που αγοράζετε συχνότερα, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο προσωπικός σας δείκτης.



Ωστόσο, η απόλυτη ακρίβεια θα απαιτούσε πλήρη βάση δεδομένων για κάθε προϊόν που αγοράζετε μέσα στον χρόνο – κάτι πρακτικά αδύνατο χωρίς τεράστια προσπάθεια από τον χρήστη. Έτσι, ο υπολογιστής προσφέρει μια πολύ καλή, αλλά όχι απόλυτα τέλεια εικόνα του πραγματικού κόστους ζωής σας.