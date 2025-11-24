Πετρέλαιο θέρμανσης: Νέα άνοδος στις τιμές, έντονες αποκλίσεις ανά νομό και αναμονή για το επίδομα

Ο χειμώνας 2025 βρίσκει ξανά τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμέτωπα με αυξημένο κόστος θέρμανσης. Παρά τη στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει η βασική επιλογή για χιλιάδες κατοικίες και φέτος η τιμή του παρουσιάζει νέα ανοδική τάση.

Αύξηση στις τιμές πετρελαίου θέρμανσης

Η ζήτηση έχει ενισχυθεί από τις αρχές Νοεμβρίου, καθώς η θερμοκρασία πέφτει σε ολόκληρη τη χώρα. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 15%–20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ στα νότια η άνοδος είναι σταδιακή.

Παραμένουν επιβαρυντικοί παράγοντες:

οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου,

αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος,

η συνολική ενεργειακή ακρίβεια.

Στην Αττική, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή κινείται στα 1,11 €/λτ, ενώ ο πανελλαδικός μέσος όρος έχει φτάσει τα 1,180 €/λτ, από 1,130 €/λτ έναν μήνα πριν.

Μεγάλες αποκλίσεις ανά νομό

Οι τιμές πετρελαίου θέρμανσης καταγράφουν σημαντικές διαφορές από περιοχή σε περιοχή, αποτυπώνοντας τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και το κόστος μεταφοράς.

Ακριβότεροι νομοί

Η νησιωτικότητα και το υψηλό μεταφορικό κόστος διαμορφώνουν «πρωταθλητές» στις τιμές:

Κυκλάδες: 1,300 €/λτ

Δωδεκάνησα: 1,281 €/λτ

Ρέθυμνο: 1,250 €/λτ

Λέσβος: 1,243 €/λτ

Κέρκυρα: 1,241 €/λτ

Φθηνότερες περιοχές

Περιοχές με εύκολη οδική πρόσβαση και υψηλό ανταγωνισμό καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές:

Πιερία: 1,148 €/λτ

Δράμα: 1,153 €/λτ

Αττική: 1,161 €/λτ

Θεσσαλονίκη: 1,163 €/λτ

Κοζάνη: 1,163 €/λτ

Τι σημαίνει αυτό για τα νοικοκυριά

Η διαφορά των 0,152 €/λτ μεταξύ ακριβότερης και φθηνότερης περιοχής μπορεί να επιβαρύνει ένα μέσο νοικοκυριό με έως και 150 ευρώ περισσότερα μέσα στη σεζόν.

Επίδομα θέρμανσης 2025–2026: Ποιοι το δικαιούνται και πόσα θα λάβουν

Το επίδομα θέρμανσης για τη νέα χειμερινή περίοδο λειτουργεί ως ανάχωμα στην ενεργειακή ακρίβεια, με ενισχυμένα ποσά για όσους ζουν σε πιο ψυχρές περιοχές.

Ποσά επιδόματος

100–350 ευρώ, ανάλογα με τη ζώνη

Έως 500 ευρώ σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες

+20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί

Εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια

16.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό

24.000 ευρώ για ζευγάρια (+5.000 ευρώ/παιδί)

Ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για άτομα και 300.000 ευρώ για οικογένειες

Αιτήσεις & πληρωμές

Υποβολή αιτήσεων στην ΑΑΔΕ έως τέλος Δεκεμβρίου

1η πληρωμή: Δεκέμβριος για όσους έχουν ήδη αγορές

2η πληρωμή: Ιανουάριος–Φεβρουάριος

Τελικές καταβολές έως τέλος Απριλίου

Σημαντικό: Το τιμολόγιο πρέπει να είναι εκδομένο στο όνομα του δικαιούχου και να έχει καταχωριστεί εγκαίρως.