Επίδομα θέρμανσης: «Τέλος χρόνου» για τις αιτήσεις - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Με καταιγιστικούς ρυθμούς τρέχουν οι αιτήσεις των νοικοκυριών για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης καθώς μέχρι χθες το απόγευμα είχαν υποβληθεί 1.067.686 και από αυτές οι 766.748 αφορούσαν επιδότηση πετρελαίου η άλλων καυσίμων και οι 300.838 επιδότηση ρεύματος.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους εκπνέει στις 5 Δεκεμβρίου 2025 ενώ έως τις 23 Δεκεμβρίου θα δοθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φθάνει έως και 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με το νόμο για να λάβει κάποιος το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:



Εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο είναι 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο ενώ για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Αξία ακίνητης περιουσίας βάσει του ΕΝΦΙΑ του 2025 έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, με χρήση των κωδικών TAXISnet.

Τι δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης



Στην αίτηση δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

ο ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

το ονοματεπώνυμό του,

ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων,

η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας,

τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) όπως έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE,

το ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

Το επίδομα αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, μπλε κηροζίνης, φυσικού αερίου, υγραερίου, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, για αγορές που πραγματοποιούνται από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Ειδικά για πετρέλαιο θέρμανσης, οι αγορές υπολογίζονται από 15 Οκτωβρίου, ενώ για ξύλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025. Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου.

Για τα νοικοκυριά που έλαβαν επίδομα θέρμανσης την περίοδο 2024 – 2025, η προκαταβολή ανέρχεται σε 60% του συνολικού ποσού που τους είχε καταβληθεί. Για νέους δικαιούχους, η προκαταβολή είναι 50%, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ.

Με βάση το ημερολόγιο καταβολής του επιδόματος: