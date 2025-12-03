Τέλος χρόνου για το επίδομα παιδιού Α21 - Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21 κλείνει προσωρινά το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 18.00 και οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέχρι νεωτέρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά προκειμένου να δεχθεί νέες αιτήσεις.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος θα μπορούν να την υποβάλλουν στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ ή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΠΕΚΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.



Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 στην τελευταία φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα πριν από κάθε πληρωμή, με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.



Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.



Τι είναι το Επίδομα Παιδιού



Το Επίδομα Παιδιού είναι ένα από τα βασικά μέτρα στην πολιτική για την στήριξη της οικογένειας και την ενδυνάμωσή της. Είναι ένα μη ανταποδοτικό επίδομα. Χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.

Το ποσό του Επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.

Για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, κατ’ έτος, μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ στην ειδική πλατφόρμα, από τον υπόχρεο υποβολής της αίτησης φορολογίας εισοδήματος ή τη σύζυγό του με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του taxisnet.

