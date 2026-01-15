Επίδομα παιδιού Α21: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις - Το απόγευμα κλείνει η πλατφόρμα

Κλείνει σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στις 18:00 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για τους δικαιούχους του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο, μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους και να υποβάλουν οριστικά την αίτηση ή να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα παιδιού

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025, καθώς και από το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο), καθώς και η επαρκής παρακολούθηση.

Στην αίτηση Α21 πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,

η τάξη φοίτησης,

ο αριθμός μητρώου μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φοίτηση.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που αποθηκεύονται προσωρινά θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη από τον ΟΠΕΚΑ.