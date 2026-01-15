Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, ωστόσο όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν υποχρεούνται να αναγράφουν σωστά την αρχική και τη μειωμένη τιμή, αποφεύγοντας παραπλανητικές προσφορές.

Την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή τις 18 και 25 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προσφορές.

Οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία, έχοντας δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος, ενώ προστατεύονται και από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Συμβουλές από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Κατά τις εκπτώσεις, οι τιμές των προϊόντων πρέπει να αναγράφονται σαφώς, με την αρχική και τη μειωμένη τιμή, καθώς και την κατάλληλη μονάδα μέτρησης.

Η προγενέστερη τιμή ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από τον έμπορο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη μείωση. Αν το προϊόν είναι στην αγορά λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή των προηγούμενων 10 ημερών. Σε περιπτώσεις σταδιακής μείωσης, η προγενέστερη τιμή είναι η τιμή πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης.

Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης. Αν πάνω από το 60% των προϊόντων έχουν μειωμένη τιμή, πρέπει να εμφανίζεται το ποσοστό ή το εύρος των εκπτώσεων («από …% έως …%»). Διαφορετικά, πρέπει να αναφέρεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET οφείλουν να δείχνουν διαγραμμένη την παλαιά τιμή και να εμφανίζουν έντονα τη νέα μειωμένη τιμή, ενώ μπορούν προαιρετικά να εμφανίζουν και το ποσοστό έκπτωσης.

Σε περιπτώσεις παραπλανητικών αναγραφών ή προσφορών, επιβάλλονται πρόστιμα έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών (τουλάχιστον 20.000 ευρώ). Αν επαναληφθεί η παράβαση εντός πενταετίας, το πρόστιμο αυξάνεται έως 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν τις αναγραφόμενες τιμές και να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ώστε να αξιοποιήσουν με ασφάλεια τις χειμερινές εκπτώσεις.