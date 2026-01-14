Νέα ποσά σε επιδόματα του ΕΦΚΑ: Πόσα θα λαμβάνεις για ασθένεια, μητρότητα και έξοδα κηδείας το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ισχύουν πλέον τα νέα ποσά για το εφάπαξ βοήθημα που αφορά έξοδα κηδείας καθώς για τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας, που αποδίδει ο e-ΕΦΚΑ.

Αυτή η αναπροσαρμογή γίνεται με βάση την αύξηση των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων ασφάλισης, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στην αύξηση των συντάξεων κατά 2,40% από 1/1/2026.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα παραπάνω, τις σχετικές εγκυκλίους 32/2008 και 38/2008 του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τις με αριθμ. 13/2023, 14/2023, 52/2023, 54/2023, 39/2024, 41/2024 και 25/2025 εγκυκλίους του eΕΦΚΑ, τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2026 ως εξής:

Ι. Το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών:

α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 3ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 18,61 ευρώ.

β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 8ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 34,20 ευρώ.

ΙΙ. το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) σε 883,92 ευρώ.

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια ποσά επιδόματος ασθένειας και μητρότητας:

Πηγή: e-εΦΚΑ

Πηγή: e-εΦΚΑ