IRIS: Πιο κοντά στο τέλος των μετρητών - Διπλασιάζονται από σήμερα τα όρια μεταφορών

Σημαντική «ανάσα» στις άμεσες πληρωμές φέρνει από σήμερα Πέμπτη (15/1) το IRIS, καθώς διπλασιάζονται τα ποσά που μπορούν να μεταφέρουν καθημερινά οι πολίτες μέσω του συστήματος. Η αλλαγή κάνει τις συναλλαγές πιο απλές, πιο γρήγορες και κυρίως πιο χρήσιμες για την καθημερινότητα, εδραιώνοντας το κινητό ως βασικό ψηφιακό πορτοφόλι.

Το IRIS λειτουργεί μέσα από τις τραπεζικές εφαρμογές και έχει αναπτυχθεί από τη ΔΙΑΣ. Επιτρέπει μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς IBAN, μόνο με αριθμό κινητού ή με σκανάρισμα QR code.

Τι αλλάζει στα όρια των συναλλαγών

Η βασική αλλαγή αφορά το IRIS Person to Person (P2P). Από σήμερα, το ημερήσιο όριο ανεβαίνει από τα 500 στα 1.000 ευρώ, ενώ το μηνιαίο πλαφόν φτάνει τα 5.000 ευρώ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ενοίκια, κοινόχρηστα, οικογενειακές υποχρεώσεις ή «μοιρασμένοι» λογαριασμοί μεταξύ φίλων γίνονται πιο εύκολα από ποτέ.

Αντίστοιχη αύξηση ισχύει και για το IRIS Person to Professionals (P2Pro), που αφορά πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Και εδώ το ημερήσιο όριο διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ, διευκολύνοντας πληρωμές σε γιατρούς, μηχανικούς, αισθητικούς ή τεχνικούς – χωρίς μετρητά και χωρίς κάρτα.

Υπενθυμίζεται ότι το IRIS Commerce, για πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, δεν είχε ποτέ ανώτατο όριο, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για αγορές μεγαλύτερης αξίας.

Γιατί «κερδίζουν» πολίτες και επαγγελματίες

Για τους πολίτες, το όφελος είναι ξεκάθαρο: άμεση μεταφορά χρημάτων, χωρίς προμήθεια, χωρίς κάρτες και χωρίς IBAN. Μόνο το κινητό και η τραπεζική εφαρμογή.

Για τους επαγγελματίες, το IRIS P2Pro σημαίνει χαμηλό κόστος, με προμήθεια μόλις 0,2% έως 0,3%, σαφώς χαμηλότερη από τις χρεώσεις POS. Παράλληλα, δεν απαιτείται κανένας επιπλέον εξοπλισμός.

Δεν είναι τυχαίο ότι το σύστημα έχει βρει πρόσφορο έδαφος σε επαγγέλματα της υγείας και της ομορφιάς, φυσικοθεραπευτές, οδοντιάτρους, αισθητικούς, αλλά και σε μηχανικούς και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες.

IRIS και εκτός Ελλάδας

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση εκτός συνόρων. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA. Αυτό σημαίνει άμεσες πληρωμές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με το ίδιο σύστημα.

Στην πράξη, ένας ταξιδιώτης θα μπορεί να πληρώνει στο εξωτερικό απευθείας από το κινητό του, χωρίς κάρτες και χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Το κοινό δίκτυο εκτιμάται ότι θα καλύπτει πάνω από 105 εκατ. πολίτες σε 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και οι σκανδιναβικές.

Παράλληλα, υπάρχει ενδιαφέρον για διασύνδεση με υποδομές και εκτός ευρωζώνης, υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Εκρηκτική άνοδος στη χρήση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το IRIS έχει ήδη «ριζώσει» στην ελληνική αγορά. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 126 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ, με τον Δεκέμβριο να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ.

Το IRIS P2P αριθμεί 4,3 εκατ. χρήστες, ενώ το P2Pro ξεπέρασε τους 580.000 επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή, το IRIS Commerce χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops.

Όπως δήλωσε η CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, ο όγκος συναλλαγών του συστήματος αυξανόταν την περίοδο 2020-2025 με ετήσιο ρυθμό 13%, σχεδόν διπλάσιο από τον ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των άμεσων πληρωμών ως επιταχυντή της οικονομικής δραστηριότητας.

Συμπέρασμα: Το 2026 ξεκινά με το IRIS πιο ισχυρό και πιο λειτουργικό από ποτέ. Τα μετρητά δεν εξαφανίζονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς, το κινητό κερδίζει έδαφος με ταχύτητα που δύσκολα αγνοείται.