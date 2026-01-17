Ανοικτά καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου: Το ωράριο λειτουργίας, τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Βάζουν μπροστά οι χειμερινές εκπτώσεις και τα καταστήματα σηκώνουν ρολά και τις Κυριακές. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, αλλά και την επόμενη, στις 25 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου. Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή (18/1) προβλέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Η αγορά δείχνει ότι οι εκπτώσεις παραμένουν ισχυρό κίνητρο για τους καταναλωτές: περίπου 6 στους 10 πραγματοποιούν αγορές αυτή την περίοδο, κυρίως για να καλύψουν προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες. Την «μερίδα του λέοντος» παίρνουν η ένδυση και η υπόδηση, ενώ ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων, με εξαίρεση τα καταστήματα AB Shop & Go και τα OK Markets, που λειτουργούν κανονικά.

Μέχρι πότε διαρκούν οι εκπτώσεις

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, ωστόσο όσα επιλέξουν να συμμετάσχουν οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Σε κάθε κατάστημα που κάνει εκπτώσεις ή προσφορές πρέπει να υπάρχει σχετική σήμανση, ενώ σε κάθε προϊόν είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής: της αρχικής και της μειωμένης. Παράλληλα, ισχύει πλήρως το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών ή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Οι «παγίδες» των εκπτώσεων

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι τιμές πρέπει να αναγράφονται με απόλυτη σαφήνεια στα σημεία πώλησης, με σωστή μονάδα μέτρησης ανά προϊόν. Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής, ο έμπορος οφείλει να αναφέρει την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες. Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Επιτρέπεται και η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, υπό προϋποθέσεις. Αν πάνω από το 60% των προϊόντων πωλείται με έκπτωση, το ποσοστό ή το εύρος («από …% έως …%») πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς. Διαφορετικά, πρέπει να δηλώνεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη.

Ιδιαίτεροι κανόνες ισχύουν για καταστήματα STOCK ή OUTLET, τα οποία υποχρεούνται να εμφανίζουν ξεκάθαρα την παλαιά, διαγραμμένη τιμή και τη νέα μειωμένη, ενώ σε περιόδους εκπτώσεων πρέπει να παρουσιάζουν όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και να προβάλλουν με έντονα γράμματα τη χαμηλότερη.

Βαριά πρόστιμα για παραπλάνηση

Ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε ως προς το ποσοστό είτε ως προς τις τιμές και την ποσότητα των προϊόντων, επισύρουν βαριά πρόστιμα: έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω από 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε πέντε χρόνια, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και το 4% του ετήσιου τζίρου.

