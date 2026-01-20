Χαρτζιλίκι με IRIS: Η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στα σενάρια για φορολόγηση

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS από τους γονείς στα παιδιά. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα χρήματα που μεταφέρουν οι γονείς στα παιδιά για το χαρτζιλίκι τους δεν αποτελούν δωρεά, οπότε δεν γεννούν και φορολογικές υποχρεώσεις.



Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η ΑΑΔΕ τονίζει ότι για τα συγκεκριμένα μικροποσά δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY, ειδικά όταν πρόκειται για μεταφορά χρημάτων σε προστατευόμενο τέκνο, δηλαδή ανήλικο ή φοιτητή έως 25 ετών.



Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ: «Με αφορμή δημοσιεύματα, διευκρινίζεται ότι η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα, μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS), για την κάλυψη μικροεξόδων τους («χαρτζιλίκι»), καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY».

