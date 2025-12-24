Τι κι αν δεν έχεις ψιλά; Παιδιά ζητούσαν να πληρωθούν μέσω... IRIS για τα κάλαντα

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινήθηκαν από νωρίς το πρωί οι γειτονιές σε όλη τη χώρα, καθώς παιδιά κάθε ηλικίας ξεχύθηκαν στους δρόμους για τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Με τρίγωνα, χαμόγελα και ενθουσιασμό, γέμισαν τις πόρτες και τα στενά με τους παραδοσιακούς ήχους που σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη των γιορτών.

Το φετινό, όμως, ευτράπελο δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή του. Εκτός από τα συνηθισμένα κέρματα και χαρτονομίσματα, ορισμένα παιδιά, με τη βοήθεια των γονιών τους, ζήτησαν να πληρωθούν ακόμη και μέσω IRIS, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες της εποχής. Έτσι, το κλασικό έθιμο συνδυάστηκε με την τεχνολογία, δημιουργώντας ένα απρόσμενο, αλλά χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της σύγχρονης καθημερινότητας.

Παρά τις μικρές «ψηφιακές» εκπλήξεις, το χαμόγελο των παιδιών και η ζεστή ανταπόκριση των νοικοκυριών παρέμειναν στο επίκεντρο, επιβεβαιώνοντας ότι το έθιμο των καλάντων εξακολουθεί να ενώνει τις γειτονιές και να διατηρεί ζωντανό το πνεύμα των Χριστουγέννων.