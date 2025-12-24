14χρονη βρέθηκε τραυματισμένη και αναίσθητη ενώ βγήκε για τα κάλαντα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» κατέληξε μια 14χρονη κοπέλα η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου αναίσθητη και τραυματισμένη σε δρόμο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, το νεαρό κορίτσι βρήκε μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου η οποία έφευγε νωρίς το πρωί για να μεταβεί στην εργασία της. Αν και προσπάθησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, κάλεσε το ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Έτσι, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε το τραυματισμένο παιδί στο Παίδων όπου οι γιατροί αμέσως έσπευσαν να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να αντιμετωπίσει τα τραύματά της.

Η έφηβη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό.

«Είναι τυχερό το κορίτσι που πέρασε από το σημείο η νοσηλεύτρια. Μπράβο στη νοσηλεύτρια», επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ και συμπληρώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για τραυματισμό από ασυνείδητο οδηγό που την παρέσυρε, τον οποίο καλείται να εντοπίσει η αστυνομία, ώστε «να τιμωρηθεί παραδειγματικά».