Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 5χρονο αγοράκι - Τραυματίστηκε ελαφρά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου στη Λάρισα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ένα αγοράκι πέντε ετών.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο onlarissa, το τροχαίο έλαβε χώρα στην Οδό Φαρσάλων, στο ύψος του στρατοπέδου Μπουγά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να διακομιστεί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, με αποτέλεσμα να εξετάζεται για προληπτικούς λόγους.