Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό - Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση

Το τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, όταν ο άνδρας, που κινούνταν πεζός, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια, εγκατέλειψε το σημείο και πλέον αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μηχανή ταχείας επέμβασης, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ο άνδρας διασωληνώθηκε επί τόπου από τους διασώστες, αναφέρει το thestival.

Στη συνέχεια, παρελήφθη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους γιατρούς ως εξαιρετικά σοβαρή.