Αίμα στην άσφαλτο: Νεκρός 31χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λάρισα

Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Τρίτης 6 Ιανουαρίου ένας άντρας ηλικίας 31 ετών μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας - Αγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, το τροχαίο δυστύχημα έγινε νωρίς το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι. Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.