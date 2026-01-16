Τροχαίο στη Σητεία: Σήμερα Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 15χρονο - Απολογείται ο οδηγός του ΙΧ

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης γράφεται σήμερα, Παρασκευή (16/1) στη Σητεία, η τελευταία πράξη της τραγωδίας που συγκλόνισε το Λασίθι.

Συγγενείς, φίλοι και σύσσωμη η τοπική κοινωνία θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Ιωαννίδη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου.

Η κηδεία του νεαρού θα τελεστεί σήμερα, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του cretalive.gr.

Απολογείται ο 16χρονος οδηγός

Την ίδια ώρα, σήμερα, Παρασκευή (16/1) αναμένεται να απολογηθεί ο 16χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η πενταμελής παρέα των ανήλικων φίλων.

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός ότι το όχημα ανήκε στον πατέρα του αδικοχαμένου Γιάννη, ο οποίος δεν γνώριζε ότι το μοναχοπαίδι του είχε πάρει τα κλειδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που φέρονται να δόθηκαν στους αστυνομικούς, ένας από τους λόγους που οι ανήλικοι βιάζονταν να επιστρέψουν ήταν για να μη γίνει αντιληπτή η απουσία του αυτοκινήτου.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με τα ερωτήματα γύρω από το τραγικό δυστύχημα να παραμένουν πολλά και τον πόνο για την απώλεια του νεαρού να είναι αβάσταχτος.